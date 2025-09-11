Presidente da Câmara deve ser prefeito interino de Botuverá após cassação de Victor

Botuverá deve ter, em breve, um novo prefeito. Nesta quinta-feira, 10, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para cassar o mandato do prefeito Victor Wietcowsky (PP) e do vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP).

A expectativa é que seja marcada uma nova eleição em Botuverá, após o afastamento de Victor e Kaioran. No período entre o afastamento e a nova eleição, o presidente da Câmara, Odirlei Bissoni (MDB), deve ser o prefeito interino.

Quando o julgamento de Victor iniciou no TSE, em fevereiro, antes de ser adiado a pedido do ministro André Mendonça, o relator Floriano de Azevedo Marques já havia se manifestado pela realização de nova eleição na cidade.

“Cessando a situação sub judice, mediante o julgamento colegiado deste apelo, deve ser expedida comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ao Juízo Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral para as providências cabíveis, inclusive as alusivas ao novo pleito majoritário a ser realizado”, manifestou Floriano.

Agora, os ministros acompanham o relator, inclusive a presidente do TSE, Cármen Lúcia. Desta forma, prevalece o entendimento de que, após o afastamento de Victor e Kaioran, Odirlei será prefeito interino até a nova eleição acontecer.

O processo deve ser semelhante ao que aconteceu após a cassação do ex-prefeito de Brusque Ari Vequi, em maio de 2023. Ele teve o mandato interrompido e o presidente da Câmara assumiu o Executivo. Uma nova eleição apenas para eleger prefeito ocorreu em setembro daquele ano.

A possibilidade de o segundo colocado nas eleições de 2024 assumir a prefeitura é considerada remota, já que os ministros manifestam pela realização de uma nova eleição. Na ocasião, Nene Colombi (MDB) foi o segundo colocado.

Quem é Odirlei Bissoni

Odirlei Bissoni foi o candidato a vereador mais votado da cidade nas eleições de 2024, quando se elegeu para o seu primeiro mandato no Legislativo. Ele contou com o apoio da maioria da Câmara para se tornar presidente da Casa.

Odirlei é um vereador de oposição ao governo Victor. Ele é o 1º vice-presidente do diretório municipal do MDB de Botuverá. Em fevereiro, em entrevista ao jornal O Município, ele havia comentado a possibilidade de assumir a prefeitura caso Victor fosse cassado.

“Vamos esperar para ver o que o TSE decidirá. Se precisar ser prefeito interino, não terá problema nenhum. Estou me preparando, sempre buscando o melhor. Se precisar assumir, estarei preparado”, disse Odirlei, na época.

