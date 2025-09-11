Presidente da Câmara deve ser prefeito interino de Botuverá após cassação de Victor
Cassação vai marcar retorno da oposição ao comando da prefeitura
Cassação vai marcar retorno da oposição ao comando da prefeitura
Botuverá deve ter, em breve, um novo prefeito. Nesta quinta-feira, 10, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para cassar o mandato do prefeito Victor Wietcowsky (PP) e do vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP).
A expectativa é que seja marcada uma nova eleição em Botuverá, após o afastamento de Victor e Kaioran. No período entre o afastamento e a nova eleição, o presidente da Câmara, Odirlei Bissoni (MDB), deve ser o prefeito interino.
Quando o julgamento de Victor iniciou no TSE, em fevereiro, antes de ser adiado a pedido do ministro André Mendonça, o relator Floriano de Azevedo Marques já havia se manifestado pela realização de nova eleição na cidade.
“Cessando a situação sub judice, mediante o julgamento colegiado deste apelo, deve ser expedida comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ao Juízo Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral para as providências cabíveis, inclusive as alusivas ao novo pleito majoritário a ser realizado”, manifestou Floriano.
Agora, os ministros acompanham o relator, inclusive a presidente do TSE, Cármen Lúcia. Desta forma, prevalece o entendimento de que, após o afastamento de Victor e Kaioran, Odirlei será prefeito interino até a nova eleição acontecer.
O processo deve ser semelhante ao que aconteceu após a cassação do ex-prefeito de Brusque Ari Vequi, em maio de 2023. Ele teve o mandato interrompido e o presidente da Câmara assumiu o Executivo. Uma nova eleição apenas para eleger prefeito ocorreu em setembro daquele ano.
A possibilidade de o segundo colocado nas eleições de 2024 assumir a prefeitura é considerada remota, já que os ministros manifestam pela realização de uma nova eleição. Na ocasião, Nene Colombi (MDB) foi o segundo colocado.
Odirlei Bissoni foi o candidato a vereador mais votado da cidade nas eleições de 2024, quando se elegeu para o seu primeiro mandato no Legislativo. Ele contou com o apoio da maioria da Câmara para se tornar presidente da Casa.
Odirlei é um vereador de oposição ao governo Victor. Ele é o 1º vice-presidente do diretório municipal do MDB de Botuverá. Em fevereiro, em entrevista ao jornal O Município, ele havia comentado a possibilidade de assumir a prefeitura caso Victor fosse cassado.
“Vamos esperar para ver o que o TSE decidirá. Se precisar ser prefeito interino, não terá problema nenhum. Estou me preparando, sempre buscando o melhor. Se precisar assumir, estarei preparado”, disse Odirlei, na época.
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: