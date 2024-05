Presidente da Fundação José Walendowsky se reúne com prefeito de Brusque para discutir reivindicações da instituição

O presidente da Fundação José Walendowsky, Luís Antônio Loyola Walendowsky, foi recebido na manhã desta terça-feira, 14, pelo prefeito de Brusque, André Vechi.

As pautas do encontro foram as reivindicações da Fundação relacionadas à Praça Imigrantes da Polônia e ao 15º Evento Cultural Polonês que acontece em Brusque nos dias 24 e 25 de agosto deste ano.

Entusiasmo

O prefeito André Vechi mostrou-se entusiasmado com a confirmação da vinda a Brusque da prefeita de Gmina Popiélow, Sybilla Stelmach, e de Artur Kanzy-Budzicz, vice-prefeito. A comitiva polonesa será integrada ainda por Marek Makowski e Everly Giller.

Em relação às solicitações efetuadas pelo presidente, Luís Antônio, André Vechi afirmou que as mesmas serão atendidas no decorrer dos próximos dias.

Acompanharam a audiência o secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, Valdir Rubens Walendowsky, o vereador Cacá Tavares e Ivan José Walendowsky, idealizador e criador da Fundação.

