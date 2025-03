Presidente da OAB-SC critica STF durante evento de posse em Brusque

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina, Juliano Mandelli, criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) durante a posse da diretoria e conselheiros da OAB de Brusque nesta segunda-feira, 24.

No final, após dizer “gravação de vídeo não é sustentação oral”, foi aplaudido pelos presentes. Atualmente, advogados do Brasil vivem um embate com o STF por entenderem que o tribunal viola o pleno exercício da profissão, incluindo questões que envolvem a possibilidade de sustentação oral por advogados durante julgamentos.

A rixa entre a OAB e o STF não é de hoje. Há um ano, durante evento da Ordem no Mato Grosso do Sul, o presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, disse “nós vamos chegar lá”, após ouvir o grito “fora, Xandão” da plateia, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

Cristiana Guérios, presidente da OAB de Brusque, também fez críticas ao poder Judiciário durante o evento nesta segunda, mas não mencionou o STF diretamente, diferente de Mandelli. Ela foi aplaudida. Cristiana é a primeira mulher eleita para presidir a OAB local e tomou posse após o término do mandato de Rafael Maia.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: