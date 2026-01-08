Presidente do Carlos Renaux explica venda do naming rights do estádio: “vontade do clube”

O Carlos Renaux anunciou nesta semana que o estádio Augusto Bauer passa se chamar Arena Simon após negociação com as Lojas Simon, patrocinadora de longa data do clube, que participou também do investimento na troca do gramado, que custou cerca de R$ 3,7 milhões.

De acordo com o presidente do Renaux, Altair Heck, o Taico, o acordo inicial é de um ano, mas que espera que siga por muito tempo.

“A gente já vinha tentando trabalhar com outras empresas também de Brusque para vender o naming rights e acabamos fechando com as Lojas Simon. O Marciel foi até São Paulo quando fechamos a troca do gramado e foi ali que veio a ideia do nome, mais por vontade do Carlos Renaux, por tudo que a empresa está fazendo e fez. Sem o gramado, não teríamos jogo em Brusque novamente. E nós estamos falando de um valor altíssimo”, destaca.

Marciel Simon, proprietário das Lojas Simon, esteve presente na coletiva concedida pelo clube nesta quarta-feira, 7, na véspera da estreia no Catarinense diante do Concórdia. Taico confirmou que ele ainda assumiu o cargo de vice do clube.

“As Lojas Simon acreditaram no projeto e está aqui com nós, até hoje, e acredito que vai ficar por muito tempo, ainda mais com todo esse entorno. A princípio, a gente fez o contrato de um ano, mas, com direito a renovação, e acredito que vai ser renovado”.

Expectativa para a estreia

Renaux e Concórdia encerram a primeira rodada do Catarinense 2026 nesta quinta-feira, 8, na Arena Simon, às 19h. Taico destacou a ascensão rápida do clube desde a retomada do futebol profissional, em 2018, e está confiante.

“De 2018 para cá, o processo foi bem rápido. Tudo acontece no seu momento. Desde 2018, tivemos a pandemia, reformas do estádio e três trocas do gramado. Então, o acesso para a elite veio rápido, algo que muitos não acreditavam. Agora, não tem mais volta. Estamos provando, isso, com uma força maior. Acredito que a nossa estreia na Série A vai ser com muita alegria”.

