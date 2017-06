Presidente do Deinfra vistoria obras de duplicação da rodovia Antônio Heil

As Agências de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque e Itajaí e o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) realizaram, nesta quarta-feira, 21, uma vistoria nas obras de duplicação da rodovia Antônio Heil (SC-486), entre Brusque e Itajaí.

Para o presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, as obras seguem o cronograma estipulado pelo governo do estado e várias frentes de trabalho estão distribuídas na rodovia para abertura de pistas, drenagem, pavimentação e construção de dois viadutos, sendo considerada a maior obra rodoviária em execução no estado.

“A duplicação garantirá segurança aos motoristas e vai permitir fluidez no trânsito de cargas que seguem para os portos. A rodovia é fundamental para a economia e terá estrutura adequada para o crescimento dessa região”, avalia Agostini.

O secretário executivo da ADR Brusque, Ewaldo Ristow Filho, recebeu da empresa Prosul, fiscalizadora da obra de duplicação dos dois trechos da rodovia, o relatório de andamento da obra executada em parceria-público privada com a empresa Irmãos Fischer. Segundo a Prosul, a obra no trecho de Brusque está 68,37% executada.

Entre os assuntos tratados durante a visita está a possível cobrança de pedágio após a conclusão da obra. Agostini afirmou que a concessão da rodovia não está previsto a curto prazo. Mas não descarta a discussão sobre o tema no futuro, já que há uma recomendação do Ministério dos Transporte sobre a necessidade de realizar concessões no estado.

Em relação a mudanças no projeto original, no acesso ao bairro Limoeiro, o presidente do Deinfra afirma que tratará sobre o assunto com lideranças de Brusque.

O governo do estado está investindo R$ 146 milhões na obra de duplicação da SC-486, no trecho da BR-101 ao limite com Brusque. O segmento da rodovia que está sendo executado por meio da parceria público-privada está orçado em cerca de R$ 30 milhões.

Além do secretário da ADR Brusque e do presidente do Deinfra, participaram da comitiva o secretário da ADR de Itajaí, Edson Piriquito, o secretário adjunto de Estado da Infraestrutura, Paulo França, o vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, vereadores de Itajaí e representantes da Polícia Rodoviária Estadual, Celesc e da comunidade.