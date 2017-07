Presidente Michel Temer recebe projeto para construção de nova ponte em Brusque

Os chefes do poder executivo de Brusque estiveram na noite de terça-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília, para entregar nas mãos do presidente Michel Temer, o pedido para a construção de uma nova ponte sobre o rio Itajaí-Mirim.

O prefeito Jonas Paegle e o vice-prefeito Ari Vequi, apresentaram a obra, que deve ser construída a 13 metros de altura. A intenção é implantá-la nas proximidades do Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, interligando a Rodovia Antônio Heil ao Centro da cidade, por meio da rua João Bauer.

A construção do novo acesso visa melhorar as condições de mobilidade do município. “Desde o primeiro dia de governo temos trabalhado para dar ao povo brusquense as melhorias que a cidade precisa e merece. Temer recebeu com carinho o nosso pedido, e eu estou certo de que o projeto ganhará corpo nos próximos meses”, frisou Paegle.

Durante a conversa, os representantes brusquenses expuseram o interesse em nominar o acesso como forma de homenagear o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira.

A audiência articulada pelo deputado federal, Rogério Peninha Mendonça também contou com a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro.

Durante a conversa, o vice-prefeito Ari Vequi aproveitou a presença do representante do BNDES, para começar as tratativas que envolvem o projeto de construção da nova ponte.