Presos em megaoperação da Polícia Civil de Brusque são transferidos para penitenciárias

Treze homens foram presos nesta quarta-feira, 23, em megaoperação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Doze deles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil pela manhã.

À tarde, foram transferidos a presídios: onze foram encaminhados ao Regional de Criciúma e um para o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecido como Canhanduba, em Itajaí. No fim da tarde, a polícia efetuou mais uma prisão em Guabiruba, entretanto, não havia definição para onde ele seria encaminhado.

A operação recebeu o nome de Opus e teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa atuante em Santa Catarina. Segundo o delegado Alex Bonfim Reis, responsável pelo caso, as investigações iniciaram há quatro meses.

Diversos mandados de busca e prisão temporária foram cumpridos em Brusque e região, sendo que dez homens foram presos temporariamente, dois em flagrante e um deles recapturado do presídio de Itajaí.

O delegado explica que os presos foram transferidos para Criciúma pois foi onde o Departamento de Administração Prisional (Deap) conseguiu vagas e, também, pelo nível de periculosidade dos detidos.

Devido ao andamento das investigações, a polícia não pode repassar mais detalhes da operação. No entanto, na manhã desta quinta-feira, 24, o delegado Reis realizará uma coletiva de imprensa para esclarecer os detalhes da operação.

Atuaram junto na megaoperação policiais civis de nove municípios: Brusque, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, São João Batista, Guabiruba, Gaspar, Indaial e Biguaçu. Além disso, teve apoio da Polícia Militar de Brusque, com a Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam), Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), Agência de Inteligência, e do canil K9 de Blumenau e Itajaí.

**Atualizado às 18h15

Assista ao vídeo do momento da transferência: