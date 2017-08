Preview Feijuca levará fã para o camarim de Bruninho e Davi

Muito mais do que o sorteio de camisetas que são o passaporte oficial para a 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes, quem curtir a Preview desta festa, marcada para a noite de 6 de setembro, véspera de feriado, na Fire Up, vai concorrer a dois acessos diretos ao camarim da atração nacional Bruninho e Davi.

A Preview da 5ª Feijuca tem entrada liberada até as 0h30 e sobem ao palco Thiago Silva, as duplas Gyan e Junior, Jean e Daniel, além do Dj Heder. Também está confirmada a presença da realeza da festa, a Garota Feijuca Emanuele Immianowsky e as duas princesas Pâmela Hubner e Sabrina Martins, recepcionando quem passar pelo local.

5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes

A 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes traz para Brusque, no dia 16 de setembro, o show nacional da dupla Bruninho e Davi. Formada em 2009, a dupla de amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve como primeiro grande sucesso a canção ‘Vamo Mexê’, depois de gravarem um clipe, em 2010 com a participação de Michel Teló.

Com mais de sete milhões de visualizações no YouTube, o clipe foi o passaporte da dupla para participar do quadro Garagem do Faustão, da Rede Globo, onde ficaram entre os artistas finalistas.

Já em 2012, atingiram a marca de 18 milhões de visualizações com o clipe da música ‘Se Namorar Fosse Bom’, projetando a dupla nacionalmente. Nesses oito anos de carreira, Bruninho e Davi emplacaram como sucesso também as canções ‘Morena’ e ‘Smirnofy’, de 2011, ‘Cê é Loco’, que ficou entre as músicas mais tocadas nas rádios do país, ‘Me Leva Amor’, ‘Onde Nasce o Sol’, ‘Imagina com as Amigas’, em 2014, e ‘E essa boca aí?’ com participação especial de Luan Santana no DVD Bruninho e Davi Ao Vivo no Ibirapuera, que já tem quase 50 milhões de visualizações no YouTube.

Além dos clipes, a dupla produz web séries em seu canal no YouTube: ‘Indo pra Zona Sul’, ‘B&D no Verão’ e ‘B&D na Copa’.

Ingressos

A programação da 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes contará também com todo talento e carisma de Valentim, Cesar Santoro, Erimar Neto e do Grupo Sem Abuso. Nas picapes, o Dj Heder promete muito agito nos intervalos.

Os ingressos já estão à venda nos seguintes locais: Posto Ipê (em frente à Unifebe), Life Surf Wear, S.A Fashion, Lemus Calçados e Escritório da Fire Up. On-line: portalticket.com.br e oiingressos.com.br.

Reservas de mesas e camarotes com preços especiais e parcelamento: 47 98829-2939 (WhatsApp).