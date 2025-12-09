Previsão de chuva para os próximos dias em Brusque é atualizada pela Defesa Civil
Novas informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira
A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta para rajadas de vento em Brusque nesta quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11. Conforme o comunicado, a chuva deve diminuir, já que o ciclone extratropical formado se desloca gradativamente para o alto-mar.
O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, afirma que são esperados ventos de até 70 km/h e que ocorrências como destelhamentos devem ser pontuais. Ele acrescenta que, ao longo desses dias, a chuva tende a diminuir.
