Previsão de chuva para os próximos dias em Brusque é atualizada pela Defesa Civil

A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta para rajadas de vento em Brusque nesta quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11. Conforme o comunicado, a chuva deve diminuir, já que o ciclone extratropical formado se desloca gradativamente para o alto-mar.

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, afirma que são esperados ventos de até 70 km/h e que ocorrências como destelhamentos devem ser pontuais. Ele acrescenta que, ao longo desses dias, a chuva tende a diminuir.

Leia também:

1. Chuvas da terça-feira: saiba quanto já choveu nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim

2. VÍDEO – Família morre afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/12)

4. Ciclone extratropical: veja as regiões de Santa Catarina que já foram afetadas pelo fenômeno

5. Defesa Civil de Brusque atualiza previsão de chuvas para esta terça-feira



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

