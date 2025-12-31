Previsão de pico não se confirma e nível do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, volta à normalidade

A previsão de pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, não se confirmou, e o nível voltou à normalidade. A projeção da Defesa Civil era de que o rio chegasse a 4,8 metros por volta da 1h desta quarta-feira, 31. No entanto, nesse horário, ele estava em 4,16 metros.

À 1h25, o nível era de 4,14 metros. Já às 6h30, o rio marcava 2,88 metros, indicando a volta à normalidade, que é entre 0,80 e 3 metros.