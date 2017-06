Previsão é de que chuva continue até quinta-feira em Brusque

A previsão do tempo em Brusque não é muito animadora. Pelo menos até quinta-feira, 8, o tempo deve permanecer instável e com chuvas regulares. O meteorologista Ronaldo Coutinho, do ClimaTerra, afirma que haverá períodos de chuva mais forte.

No entanto, segundo ele, a comunidade precisa ficar atenta, pois “qualquer gota de chuva pode ser um problema, o suficiente para incomodar”. O meteorologista afirma que em alguns pontos, a previsão é de que o volume de chuva chegue a 50 milímetros, entre terça-feira, 6, e quinta.

Além da chuva, o tempo deve permanecer com temperaturas mais amenas, entre 15 ºC e 18 ºC, não passando de 22 ºC. Há riscos de temporais, porém, não de outros fenômenos atípicos, como por exemplo, ciclones.

Já na sexta-feira, 9, o tempo voltará a melhorar. A expectativa, segundo Coutinho, é que as temperaturas caiam. No sábado e domingo, 10 e 11, as temperaturas não devem passar dos 4ºC. Na segunda-feira, 12, o tempo ainda deverá manter-se bom.

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, afirma que como a previsão é de mais chuva, o órgão está trabalhando forte na questão do risco de deslizamentos porque o solo permanece muito encharcado. Já na questão dos alagamentos, ele ressalta que a Defesa Civil vai continuar o monitoramento do rio em Vidal Ramos e em Botuverá para que a qualquer alteração, possa ser dado o alerta à população. “Pela previsão que temos, a princípio, a chuva tende a ser mais branda na terça e quarta e isso dá uma certa tranquilidade, porque a chuva com menor intensidade há menos chance de subir o rio.

Porém, na quinta-feira temos um volume maior de chuva e já ficaremos em alerta para este dia”, diz