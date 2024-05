Prevista para ser concluída em 2018, obra do Centro de Inovação de Brusque tem novo edital de licitação publicado

A retomada da obra de construção do Centro de Inovação de Brusque deve ocorrer em breve. O edital de licitação para continuação dos trabalhos, paralisados completamente em maio de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na quinta-feira, 16. O prédio está localizado no bairro Limoeiro. A obra deveria ter sido concluída em 2018.

A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na execução da obra está marcada para 6 de junho. O assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de SC, Roberto Prudêncio, avalia que a obra devem reiniciar no segundo semestre deste ano.

“Era uma obra que estava parada há muito tempo e estava praticamente pronta”, comenta. “No entanto, a obra regrediu muito, tanto pela deterioração provocada pelo clima quanto pelo vandalismo”, lamenta.

Prudêncio estima ainda que a obra deve durar meses, levando em consideração que a construção não começará “do zero”. Ele projeta que o prédio esteja finalizado entre o final de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

O maior temor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado é o processo licitatório. É comum que empresas licitantes peçam impugnação de concorrentes, resultando na suspensão do processo.

A situação aconteceu recentemente no edital de licitação para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486). Quando o processo é suspenso para análise de determinado pedido de impugnação, um atraso é gerado.

“Esperamos que não tenha nenhum tipo de recurso administrativo, pois há várias questões burocráticas que podem atrasar o edital. Torcemos muito para que uma empresa boa e idônea consiga vencer e executar essa obra tão importante para a cidade”, diz.

Ainda segundo Prudêncio, o Centro de Inovação de Brusque é o 15º prédio deste tipo no estado. A grande maioria dos centros já foi inaugurada. A exceção é para São Bento do Sul, no Norte do estado, e Brusque.

Histórico

A obra começou em 2017 e tinha previsão de conclusão dentro de um ano. Sete anos se passaram e o Centro de Inovação ainda não foi inaugurado. Após paralisações e retomadas, o prédio chegou perto de ser concluído. Em fevereiro de 2021, o governo do estado informou que a obra estava 98% finalizada.

Roberto Prudêncio relata que, em meio aos danos gerados pelo clima e ao vandalismo, a estrutura hoje apresenta 60% de conclusão. Também em fevereiro de 2021, o governo do estado rompeu o contrato com a empresa que executava a obra.

Em reunião da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) em abril do mesmo ano, o então secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Luciano Buligon, pediu desculpas pelos atrasos e erros cometidos durante a execução da obra.

“Durante o período deste contrato, alterou-se 13 vezes o gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Foram muitos erros, temos que assumir”, disse. “Só tenho que pedir desculpas por todos os atrapalhos ao longo dos últimos anos”, lamentou.

Em junho de 2023, em uma reunião na Acibr sobre o fortalecimento da rede de tecnologia em Brusque, Roberto Prudêncio defendeu a conclusão da obra do Centro de Inovação e disse que levaria a demanda ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), com prioridade.

“O espaço físico tem que ser inaugurado. Além de ser um símbolo, será um local de fomento de políticas públicas e desenvolverá todo o entorno. A ‘reivindicação número 1’ que vou levar ao governador, de forma urgente, é mostrar em que pé nós estamos para que a obra seja finalizada”, afirmou na época.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: