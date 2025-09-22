Primavera de Museus: Instituto promove mais de 20 atividades culturais em Brusque

Começa nesta segunda-feira, 22, a 19ª edição da Primavera de Museus, evento nacional promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, a programação, em Brusque, contará com mais de 20 atividades gratuitas, promovidas pela Fundação Cultural, em parceria com instituições locais.

A agenda inclui exposições, visitas mediadas e oficinas, que vão abordar diferentes temáticas – do esporte à história, passando pela cultura e questões ambientais. As ações contemplam públicos variados, como estudantes, turistas, famílias, crianças e visitantes espontâneos.

Para algumas atividades, especialmente as voltadas a grupos escolares, será necessária inscrição prévia. Em outras, basta comparecer para participar.

Participam da programação o Parque das Esculturas Ilse Teske, a Biblioteca Municipal Ary Cabral, o Memorial da Capoeira, a Casa de Brusque, o Instituto Aldo Krieger e os clubes de futebol Paysandu, Brusque e Carlos Renaux.

Realizada em todo o país, a Primavera de Museus busca aproximar a sociedade dos museus e valorizar o patrimônio cultural brasileiro. Em 2025, o foco no tema climático destaca o papel dessas instituições como espaços de preservação, reflexão e mobilização diante dos desafios ambientais atuais.

A programação completa está disponível neste link.

Confira

Visita Espontânea aos Troféus – Clube Paysandu

Data: 22/09 a 29/09

Horário: 13h às 17h

Com hora agendada com antecedência

Visita Mediada ao Carlos Renaux e ao Estádio Augusto Bauer

Data: Por demanda

Observações: Agendar pelo formulário link ou e-mail museologiafcbrusque@gmail.com

Moldando Apreciação – Aprendendo a Esculpir (Parque das Esculturas)

Data: 26/09

Horário: 10h às 12h

Inscrições neste link.

Visitas mediadas para grupos escolares – Parque das Esculturas

Data: 22/09 a 29/09

Horário: 10h às 15h

Observação: Visita livre não precisa de agendamento

A Arte de Esculpir (Parque das Esculturas)

Data: 28/09

Horário: 15h às 16h

Inscrição neste link.

Vitrine Literária Especial – Fundação Cultural

Data: 22/09 a 28/09

Horário: 10h às 18h

Aberto à visitação

Corredor Cultural Artístico – Fundação Cultural (Biblioteca)

Data: 22/09 a 28/09

Horário: 8h às 18h

Gratuito – aberto

Visita ao Museu Arquidiocesano Dom Joaquim

Data: 22/09 a 28/09

Horário: 10h às 18h

Ingresso comprado na recepção

Visita ao Memorial dos Jogos Abertos de Santa Catarina – Arena Brusque

Data: 22/09 a 28/09

Horário: 8h às 16h

Visita gratuita

Exposição temporária de itens do acervo – Memorial da Capoeira (Arena Brusque)

Data: 25/09

Horário: 10h às 22h

Roda da Capoeira – Memorial da Capoeira

Data: 25/09

Horário: 19h às 22h

Visitação Mediada – Instituto Aldo Krieger

Data: 22/09 a 26/09

Horário: 14h às 17h

Contato: (47) 99654-8603 | institutoaldokrieger@gmail.com

Aldo Krieger, Vida e Obra (Palestra/Atividade)

Data: 23/09

Horário: 15h30 às 16h30

Música no Museu – Instituto Aldo Krieger

Data: 24/09

Horário: 15h30 às 16h30

DOC Aldo Krieger, Vida e Obra

Data: 25/09

Horário: 15h30 às 16h30

Visita Mediada à Exposição de Longa Duração – Museu Casa de Brusque

Data: Por demanda

Horário: 9h às 16h

Exposição temporária “Do outro lado do oceano: os 150 anos da grande imigração italiana em SC” – Museu Casa de Brusque

Data: 22/09 a 26/09

Horário: 9h às 16h

Ação Educativa: Ocorrências de Fenômenos Naturais em Brusque e Região – Museu Casa de Brusque

Data: 22/09 a 26/09

Horário: 9h às 16h

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

