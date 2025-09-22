Primavera de Museus: Instituto promove mais de 20 atividades culturais em Brusque
Programação começa hoje e segue até segunda-feira, 29
Começa nesta segunda-feira, 22, a 19ª edição da Primavera de Museus, evento nacional promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).
Com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, a programação, em Brusque, contará com mais de 20 atividades gratuitas, promovidas pela Fundação Cultural, em parceria com instituições locais.
A agenda inclui exposições, visitas mediadas e oficinas, que vão abordar diferentes temáticas – do esporte à história, passando pela cultura e questões ambientais. As ações contemplam públicos variados, como estudantes, turistas, famílias, crianças e visitantes espontâneos.
Para algumas atividades, especialmente as voltadas a grupos escolares, será necessária inscrição prévia. Em outras, basta comparecer para participar.
Participam da programação o Parque das Esculturas Ilse Teske, a Biblioteca Municipal Ary Cabral, o Memorial da Capoeira, a Casa de Brusque, o Instituto Aldo Krieger e os clubes de futebol Paysandu, Brusque e Carlos Renaux.
Realizada em todo o país, a Primavera de Museus busca aproximar a sociedade dos museus e valorizar o patrimônio cultural brasileiro. Em 2025, o foco no tema climático destaca o papel dessas instituições como espaços de preservação, reflexão e mobilização diante dos desafios ambientais atuais.
A programação completa está disponível neste link.
Visita Espontânea aos Troféus – Clube Paysandu
Data: 22/09 a 29/09
Horário: 13h às 17h
Com hora agendada com antecedência
Visita Mediada ao Carlos Renaux e ao Estádio Augusto Bauer
Data: Por demanda
Observações: Agendar pelo formulário link ou e-mail museologiafcbrusque@gmail.com
Moldando Apreciação – Aprendendo a Esculpir (Parque das Esculturas)
Data: 26/09
Horário: 10h às 12h
Inscrições neste link.
Visitas mediadas para grupos escolares – Parque das Esculturas
Data: 22/09 a 29/09
Horário: 10h às 15h
Observação: Visita livre não precisa de agendamento
A Arte de Esculpir (Parque das Esculturas)
Data: 28/09
Horário: 15h às 16h
Inscrição neste link.
Vitrine Literária Especial – Fundação Cultural
Data: 22/09 a 28/09
Horário: 10h às 18h
Aberto à visitação
Corredor Cultural Artístico – Fundação Cultural (Biblioteca)
Data: 22/09 a 28/09
Horário: 8h às 18h
Gratuito – aberto
Visita ao Museu Arquidiocesano Dom Joaquim
Data: 22/09 a 28/09
Horário: 10h às 18h
Ingresso comprado na recepção
Visita ao Memorial dos Jogos Abertos de Santa Catarina – Arena Brusque
Data: 22/09 a 28/09
Horário: 8h às 16h
Visita gratuita
Exposição temporária de itens do acervo – Memorial da Capoeira (Arena Brusque)
Data: 25/09
Horário: 10h às 22h
Roda da Capoeira – Memorial da Capoeira
Data: 25/09
Horário: 19h às 22h
Visitação Mediada – Instituto Aldo Krieger
Data: 22/09 a 26/09
Horário: 14h às 17h
Contato: (47) 99654-8603 | institutoaldokrieger@gmail.com
Aldo Krieger, Vida e Obra (Palestra/Atividade)
Data: 23/09
Horário: 15h30 às 16h30
Música no Museu – Instituto Aldo Krieger
Data: 24/09
Horário: 15h30 às 16h30
DOC Aldo Krieger, Vida e Obra
Data: 25/09
Horário: 15h30 às 16h30
Visita Mediada à Exposição de Longa Duração – Museu Casa de Brusque
Data: Por demanda
Horário: 9h às 16h
Exposição temporária “Do outro lado do oceano: os 150 anos da grande imigração italiana em SC” – Museu Casa de Brusque
Data: 22/09 a 26/09
Horário: 9h às 16h
Ação Educativa: Ocorrências de Fenômenos Naturais em Brusque e Região – Museu Casa de Brusque
Data: 22/09 a 26/09
Horário: 9h às 16h
