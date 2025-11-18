Esta terça-feira, 18, trouxe a Brusque um cenário pouco compatível com a atual fase da primavera. Embora a estação já se aproxime do verão, as temperaturas permaneceram muito abaixo do padrão esperado para a época do ano.

Conforme observado ao longo do dia, os termômetros não ultrapassaram os 21°C, mesmo no início da tarde, período que costuma registrar os valores mais elevados.

Primavera sob agasalhos

Nesse contexto, o clima ameno acabou se refletindo nas ruas da cidade. Muitas pessoas circularam de agasalhos, sobretudo devido à soma entre as temperaturas contidas e o céu encoberto, que manteve a sensação térmica ainda mais baixa.

Com efeito, o dia chuvoso e marcado por tons de cinza conferiu à cidade características mais próximas do outono do que de uma primavera que se encaminha para seu desfecho.

Primavera atípica em números

Logo abaixo, estão os valores de temperatura registrados às 14h em Brusque e em diferentes pontos do Vale do Itajaí Mirim.

Os números, coletados pela rede de estações meteorológicas que integra o monitoramento de Ciro Groh, evidenciam que a condição amena predominou em toda a região.

Previsão do tempo

De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, o tempo deve permanecer instável em Brusque e municípios vizinhos ao longo da tarde desta terça-feira e possivelmente durante parte da noite.

Segundo a nota, a formação de nuvens e a umidade elevada ainda podem provocar novos episódios de chuva.

Por outro lado, a quarta-feira, 19, tende a apresentar melhorias, com o retorno gradativo do sol e o avanço de um período de maior estabilidade à região brusquense.

As fotos da terça-feira

Primavera atípica em fotos

