Os moradores de Brusque amanheceram esta quarta-feira, 29, sob um cenário que destoou das expectativas típicas da primavera.

O céu encoberto por uma densa camada de nuvens ditou o tom de um dia marcado por ausência de sol e pela atmosfera amena — um retrato que se aproxima mais das feições do outono do que do avanço rumo ao verão.

A manhã, pois, chegou acompanhada de chuva fraca, suficiente para deixar ruas úmidas e retardar os planos de quem depende de tempo firme para atividades ao ar livre.

Embora a precipitação tenha cessado nas horas seguintes, o céu permaneceu fechado, sugerindo a qualquer momento a possibilidade de novos episódios de instabilidade.

Diante desse quadro, muitos brusquenses seguiram atentos à previsão e mantiveram os agasalhos à mão — uma imagem pouco condizente com o período do ano em que as flores costumam anunciar dias de sol e calor.

brusque
Vigilante sob o cinza, vestida para uma primavera com temperaturas então contida/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque sob clima ameno

Com efeito, a sensação térmica registrada nesta quarta-feira reforçou o atual caráter atípico da estação.

Por volta das 13h — horário em que habitualmente se observam as temperaturas mais elevadas do dia — os termômetros não ultrapassavam a marca dos 22°C.

Os dados foram coletados a partir da rede de monitoramento meteorológico de Ciro Groh, composta por 17 estações distribuídas em Brusque e em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela apresentada a seguir ilustra esse comportamento térmico, revelando as marcas contidas, que se fizeram notar em toda a região.

Temperaturas em Brusque e região

Brusque sob tons de cinza

O quadro reforça a impressão de um dia que, embora inserido no calendário primaveril, evocou nuances de uma estação outonal.

Nesse contexto, as flores que enfeitam os jardins da cidade pareciam dialogar com o céu acinzentado, compondo um contraste singular entre o colorido da estação e a tonalidade sóbria das nuvens.

Ademais, as vias movimentadas exibiam cenas inusitadas para o fim de outubro.

Entre elas, transeuntes sob agasalhos, passos apressados e guarda-chuvas ainda abertos, como se o tempo imprevisível mantivesse a cidade sob vigilância.

brusque
Um morador então caminha bem agasalhado pelas ruas de Brusque, destoando do clima da primavera/Foto: Ciro Groh/O Município

As belas fotos

Ao fim desta edição, após os anúncios, há uma galeria especial de fotos que traduz em imagens aquilo que as palavras escritas dificilmente alcançam.

Nelas, pois, a cidade se revela sob tons de cinza, entre nuvens densas e flores coloridas, compondo mais um retrato singular de Brusque.

tempo

brusque

Brusque

Brusque

Brusque

Galeria de fotos

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

