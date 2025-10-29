Os moradores de Brusque amanheceram esta quarta-feira, 29, sob um cenário que destoou das expectativas típicas da primavera.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O céu encoberto por uma densa camada de nuvens ditou o tom de um dia marcado por ausência de sol e pela atmosfera amena — um retrato que se aproxima mais das feições do outono do que do avanço rumo ao verão.

A manhã, pois, chegou acompanhada de chuva fraca, suficiente para deixar ruas úmidas e retardar os planos de quem depende de tempo firme para atividades ao ar livre.

Embora a precipitação tenha cessado nas horas seguintes, o céu permaneceu fechado, sugerindo a qualquer momento a possibilidade de novos episódios de instabilidade.

Diante desse quadro, muitos brusquenses seguiram atentos à previsão e mantiveram os agasalhos à mão — uma imagem pouco condizente com o período do ano em que as flores costumam anunciar dias de sol e calor.

Brusque sob clima ameno

Com efeito, a sensação térmica registrada nesta quarta-feira reforçou o atual caráter atípico da estação.

Por volta das 13h — horário em que habitualmente se observam as temperaturas mais elevadas do dia — os termômetros não ultrapassavam a marca dos 22°C.

Os dados foram coletados a partir da rede de monitoramento meteorológico de Ciro Groh, composta por 17 estações distribuídas em Brusque e em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela apresentada a seguir ilustra esse comportamento térmico, revelando as marcas contidas, que se fizeram notar em toda a região.

Temperaturas em Brusque e região

Brusque sob tons de cinza

O quadro reforça a impressão de um dia que, embora inserido no calendário primaveril, evocou nuances de uma estação outonal.

Nesse contexto, as flores que enfeitam os jardins da cidade pareciam dialogar com o céu acinzentado, compondo um contraste singular entre o colorido da estação e a tonalidade sóbria das nuvens.

Ademais, as vias movimentadas exibiam cenas inusitadas para o fim de outubro.

Entre elas, transeuntes sob agasalhos, passos apressados e guarda-chuvas ainda abertos, como se o tempo imprevisível mantivesse a cidade sob vigilância.

As belas fotos

Ao fim desta edição, após os anúncios, há uma galeria especial de fotos que traduz em imagens aquilo que as palavras escritas dificilmente alcançam.

Nelas, pois, a cidade se revela sob tons de cinza, entre nuvens densas e flores coloridas, compondo mais um retrato singular de Brusque.

Galeria após o apoio comercial

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

