Um quintal florido em Guabiruba tem atraído olhares de transeuntes nesta primavera e se tornou sinônimo de ponto turístico a céu aberto no bairro Guabiruba Sul.

Trata-se do florescer exuberante das árvores de tungue — nome popular da espécie Vernicia fordii, originária da Ásia e reconhecida por suas flores delicadas em tons de branco e pêssego.

Com efeito, as copas floridas desses exemplares não apenas emolduram o cenário local, como também narram uma história de afeto, dedicação e legado.

Flores enfeitam o quintal e então transformam o espaço em um cenário que parece saído de um sonho/Foto: Ciro Groh/O Município

Legado florido de Guabiruba

A protagonista desta narrativa é Zélia Schaefer Schlindwein, 76 anos, proprietária do terreno onde as árvores florescem com esplendor, emoldurando a área externa de sua residência.

Contudo, é impossível descrever este cenário sem destacar o papel central de Nilo Schlindwein, esposo de Zélia, falecido em 2017, cuja memória permanece viva entre o jardim.

Isso porque foi ele quem, em 2010, plantou com as próprias mãos cerca de 15 mudas de tungue, em homenagem ao apreço de Zélia pelas flores — uma afinidade cultivada desde a infância e que, ao longo da vida, sempre fez parte de sua essência.

A protagonista Zélia (à di.) entre flores e gerações/Foto: Ciro Groh/O Município

Atração em Guabiruba

Nesse contexto, o que se vê hoje é muito mais do que um jardim. É, sobretudo, um ponto turístico espontâneo, que diariamente atrai dezenas de pessoas.

Estudantes, famílias inteiras, fotógrafos amadores e profissionais se detêm diante da beleza singular, que brota ali com intensidade rara.

Comentários como “olha só que coisa mais linda” ecoam entre os transeuntes, enquanto o gramado se transforma em um verdadeiro tapete florido, contrastando com o verde das folhas e o amarelo vibrante dos ipês que também compõem o cenário.

Flores e infância em perfeita harmonia/Foto: Ciro Groh/O Município

Guabiruba cultiva legado

Ademais, a repercussão ultrapassou o limite das calçadas. O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, visitou o local e, impressionado com a beleza e o simbolismo das árvores, recolheu algumas mudas para projetos paisagísticos da prefeitura.

O objetivo, segundo ele, é replicar em parques e espaços públicos da cidade a mesma atmosfera encantadora que hoje floresce diante da casa da família Schlindwein.

Assim, a homenagem de Nilo, que nasceu de um gesto de amor, tende a se expandir pela cidade, perpetuando-se nas próximas gerações.

Flores em festa, Guabiruba em contemplação/Foto: Ciro Groh/O Município

Memória viva

Com efeito, nesta primavera de 2025, o florescimento das tungues assume um significado ainda mais profundo.

Cada pétala que cai, cada sombra projetada pelas copas frondosas, parece sussurrar a memória de Nilo.

Por essa razão, o gesto que ele fez com sensibilidade e generosidade — ao transformar o carinho por sua esposa em raízes vivas — continua a florescer como expressão do amor e da saudade.

A paisagem, portanto, não é apenas um presente da natureza, mas um retrato da permanência afetiva.

Além disso, o contraste entre as flores brancas e o tapete verde que cobre o solo cria uma moldura natural de rara beleza.

O cenário é tão harmônico que, em certos momentos do dia, quando a luz do entardecer toca as pétalas, o jardim parece ganhar vida própria, tornando-se um espaço de contemplação e serenidade.

Primavera em dois tons sobre Guabiruba/Foto: Ciro Groh/O Município

Símbolo da primavera

Sobretudo neste período, o quintal dos Schlindwein converte-se em um símbolo da primavera em Guabiruba.

Assim, a propriedade permanece como um testemunho silencioso da força do afeto e da beleza que dele pode brotar.

É um lugar onde o tempo parece desacelerar. Desse modo permite que cada visitante compreenda que há histórias que florescem mesmo depois da partida de quem as iniciou.

Com um sorriso leve e então cercada por flores, a neta de Zélia eterniza a delicadeza que floresce no jardim da família Schlindwein/Foto: Ciro Groh/O Município

As lindas fotos

Por fim, todos estão convidados a conferir uma extraordinária galeria de fotos.

Cada imagem então ilustra, com clareza e sensibilidade, aquilo que as palavras aqui apenas tentam descrever.

As imagens, captadas nesta primavera, revelam em detalhes o esplendor das tungues, o colorido dos ipês e a emoção de uma história que floresce ano após ano.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

