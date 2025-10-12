Primeira Corrida da Fenarreco une esporte e tradição em Brusque

A 1ª edição da Corrida da Fenarreco reuniu mais de 400 atletas na manhã deste domingo, 12, em provas de 5 km, 3 km, caminhada e corrida kids.

A iniciativa também teve atletas que participaram vestindo trajes germânicos. No encerramento, o destaque foi o pelotão especial de mascotes, com a presença do Marreco da Fenarreco, Dengue, Zé e Maria Gotinha, entre outros.

A vencedora geral dos 5 km foi Karina Pereira Santos, de 37 anos. “Corro há menos de um ano. Sempre quis vir à festa, mas nunca dava certo. Desta vez aproveitamos para fazer as duas coisas: chegamos ontem à noite, curtimos a Fenarreco e hoje participei da corrida. Correr é libertador, cura a alma. Só corram, é sensacional”, contou.

Na categoria 70+ feminino (5 km), a campeã foi Ana Silvia Langhi, de São Paulo. “Vim a Santa Catarina para um circuito de corridas na região, e a Corrida da Fenarreco foi uma delas. Estou muito feliz por conquistar o troféu na minha categoria. Agora vou aproveitar a festa. Nunca tinha estado em Brusque, a cidade é linda”, disse.

Após a corrida, os atletas seguiram para o Pavilhão da Fenarreco, onde participaram da cerimônia de premiação. Os maiores de 18 anos receberam um copo de chope da Cervejaria Lodz, e muitos permaneceram no local para curtir mais um dia de festa.

A Corrida da Fenarreco foi uma realização de Squadra DiAlex, Prefeitura de Brusque, Fundação Municipal de Turismo, Fundação de Esporte e Secretaria de Relações Institucionais.

Veja fotos

A Fenarreco

A Fenarreco segue até o dia 19 de outubro em Brusque. A entrada é gratuita todos os dias da festa. Nesta segunda, 13, ocorre a Fenarreco Mirim, com parque gratuito das 13h às 17h para crianças até 12 anos.

Já na terça, 14, é dia de Fena da Melhor Idade, com buffet por R$ 62 para idosos 65+. O desfile acontece em sequência, às 18h30 na Av. Beira Rio.