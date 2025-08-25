Primeira-dama de Brusque se filia ao PL

A advogada e primeira-dama de Brusque, Letícia dos Santos Vechi, se filiou ao PL na sexta-feira, 22, data de inauguração da sede do diretório municipal da sigla. Letícia segue o caminho do marido e prefeito de Brusque, André Vechi, e agora faz parte dos quadros do PL.

A sede do PL de Brusque fica no antigo endereço da Fontana Pizzaria, na rua João Bauer, no Centro I, perto da prefeitura. Menos de 24 horas após a inauguração, a parte lateral da sede foi pichada. Porém, nesta segunda-feira, 25, as marcas da pichação já haviam sido removidas.

André Vechi é o presidente municipal do PL. É o terceiro partido da carreira política do prefeito. Primeiro, ele se filiou ao Novo. Depois, concorreu e se elegeu aos cargos de vereador e prefeito de Brusque pelo Democracia Cristã. Em 2023, entrou para o PL e disputou a reeleição pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Jorginho Mello.

