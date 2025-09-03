Primeira edição da Corrida Fenarreco está com inscrições abertas

Novidade da 38ª edição da Festa Nacional do Marreco, a Corrida Fenarreco está com inscrições abertas. A prova será realizada no dia 12 de outubro, com largada às 7h, em frente à Arena Brusque. O evento traz opções para toda a família, com percursos de 5 km, 3 km, caminhada, corrida kids e uma divertida prova especial para mascotes.

As inscrições devem ser feitas pelo de forma on-line até o dia 29 de setembro para pagamento via boleto, e até 4 de outubro para pagamentos com Pix e cartão – ou até atingir o limite técnico de vagas. Atletas com mais de 60 anos contam com preços diferenciados. As inscrições custam entre R$ 40 e R$ 100.

A programação prevê a primeira largada às 7h, com as categorias 3 km e PCDs. Em seguida, às 7h40, saem os atletas dos 5 km, seguidos pela caminhada, às 7h45. Já às 8h45, é a vez das crianças participarem da corrida kids. Para encerrar, os mascotes entram na pista, garantindo alegria e diversão.

Todos os participantes recebem medalha de participação. Nas provas competitivas, haverá premiação por faixa etária e classificação geral, além de premiação em dinheiro para as três maiores assessorias ou grupos inscritos nas provas de 3 km e 5 km.

De acordo com a diretora de Turismo de Brusque, Juliana da Silva, a corrida é mais uma ação pensada para envolver toda a comunidade. “A proposta é unir esporte, cultura e participação. Hoje muitas pessoas são adeptas da corrida, e agora teremos esse espaço esportivo para celebrar a Fenarreco de forma ativa e divertida”, destacou.

A Corrida Fenarreco é promovida pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Turismo, com organização técnica da Squadra Dialex Eventos Esportivos.