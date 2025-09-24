Primeira exposição do museu Casa Scharf, em Guabiruba, acontece na próxima semana

O Museu e Arquivo Histórico de Guabiruba – Casa Scharf inaugura, na próxima segunda-feira, 29, às 19h, a sua primeira exposição museológica, que ficará disponível ao público por tempo limitado. A mostra tem como tema as casas em estilo construtivo enxaimel ainda presentes no município, símbolos da memória, da arquitetura e da identidade cultural da cidade.

A exposição propõe uma jornada visual, reunindo fotografias, fontes históricas e dioramas confeccionados pelo artista Maicon Schaefer, que permitem ao visitante mergulhar no universo das construções centenárias que compõem a paisagem local.

Localizada na rua Prefeito Carlos Boos, 1935, no bairro Aymoré, a Casa Scharf abre suas portas para receber um evento que marca um novo capítulo em sua trajetória cultural.

A realização é da Fundação Cultural de Guabiruba e da própria Casa Scharf, com apoio da ACIC (Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura), ACGG (Associação Cultural Germânica de Guabiruba), Arte Diorama e Museu Casa de Brusque.

