Primeira Feira Literária, Tecnológica e Cultural de Guabiruba inicia nesta sexta-feira; confira programação

A partir desta sexta-feira, 24, Guabiruba se transforma em um grande espaço de conhecimento, criatividade e integração com a realização da primeira Feira Literária, Tecnológica e Cultural (Flitec) do município.

Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Cultural, o evento segue até sábado, 25, na Escola Básica Municipal Ervin Schumacher, no bairro Lageado Baixo, reunindo literatura, inovação e arte em uma programação aberta ao público.

Entre as atividades do primeiro dia estão a exposição de trabalhos das escolas municipais, votação popular, visitas guiadas a pontos turísticos com transporte gratuito, mostra de arte e cultura da Fundação Cultural e apresentações de destaque, como o Coral de Sinos, Banda Lebenslied, Banda do Instituto Federal Catarinense (campus Brusque) e o Proerd Brusque, que levará ao evento ações educativas e interativas voltadas à conscientização e à cidadania.

A noite de sexta encerra com o aguardado show da Orquestra Municipal de Guabiruba, que apresenta o espetáculo “Cinema in Concert”, trazendo ao palco trilhas sonoras que marcaram o cinema mundial.

No sábado, 25, a programação continua com apresentações do grupo Bambini D’Italia, demonstração da equipe municipal de karatê, Trenzinho da Alegria e o show de encerramento com a banda Tarrafa Elétrica, de Itajaí.

Durante os dois dias, o público contará ainda com praça de alimentação e espaço infantil gratuito, com brinquedos infláveis, pula-pula e piscina de bolinhas.

