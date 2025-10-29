Primeira Feira Literária, Tecnológica e Cultural de Guabiruba reúne mais de 2 mil visitantes

A primeira Feira Literária, Tecnológica e Cultural de Guabiruba reuniu mais de 2 mil visitantes na Escola Básica Municipal (EBM) Ervin Schumacher, nos dias 24 e 25 de outubro.

O evento contou com exposições de trabalhos escolares, apresentações culturais, oficinas de robótica, atividades do Proerd de Brusque e shows musicais que envolvem toda a comunidade escolar.

O destaque da programação foi o espetáculo Cinema in Concert, da Orquestra Municipal de Guabiruba, que leva o público a uma viagem pelo universo do cinema, com trilhas icônicas de Frozen, Moana, Harry Potter, Jurassic Park e Star Wars. Uma votação também escolheu os melhores projetos de mostras escolares.

Confira os resultados:

1º lugar — As Receitas Secretas do Pelznickel — Escola Reunida João Jensen

2º lugar — Projeto Nosso Gibi – Alfabetização — Escola Básica Municipal Professora Anna Othilia Schlindwein

3º lugar — Pequenos Gigantes: O Universo das Abelhas sem Ferrão — Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt

