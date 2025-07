Primeira igreja preta do Brasil fica no Vale do Itajaí; saiba a origem da estrutura em Santa Catarina

A Igreja Preta é considerada a única do Brasil, baseado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (Ieclb). Ela está localizada na comunidade rural de Ribeirão do Tigre, em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Ela é conhecida informalmente como “igreja emo”, por conta da coloração escura da estrutura, que chama a atenção de quem passa pela região.

Conheça a origem da igreja preta

A construção ocorreu em 1933. Na época, os membros da comunidade identificaram a necessidade de um templo próprio. O terreno foi doado por Weidlich Siegel, e a madeira utilizada foi fornecida e cortada pelas serrarias Siegel e Grimm.

O prédio foi construído em madeira, com telhas germânicas planas. Para garantir conservação, foi aplicado Carborineu, uma substância escura usada também em cascos de barcos e navios. O produto deu origem à aparência escura do templo.

A primeira reforma aconteceu somente em 2014, um pouco mais de 80 anos após a construção. Na ocasião, a cobertura foi trocada por telhas mais ecológicas e a madeira passou a receber tinta preta. A mudança manteve a identidade visual da construção.

O projeto arquitetônico foi inspirado em uma igreja da Alemanha, terra natal de Otto Grimm, um dos idealizadores da obra. As paredes foram feitas com madeira dupla, com tipos diferentes no lado interno e externo.

Características únicas e atividades atuais da igreja

Segundo a Ieclb, não há outro templo com essas características no Brasil. Por isso, é considerada a única igreja preta da congregação no país.

Além das celebrações religiosas, a igreja realiza eventos comunitários. Todos os anos, em agosto, acontece a Festa da Colheita, com venda de cucas, bolos, bingos, rifas, culto dominical e almoço típico da culinária alemã.

Para visitar o local, é possível encontrar a localização por meio do Google Maps.

