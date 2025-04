Primeira impressão é de que o Brusque precisa evoluir; mas a maioria de seus adversários também

Sem mostrar brilho, o Brusque arrancou um empate contra o Ituano em partida onde o goleiro Matheus Nogueira foi o melhor em campo. O time nessa primeira rodada mostra que precisa evoluir. Mas nem tudo é terra arrasada: se olharmos a rodada da Série C como um todo, quase todos os times têm muito o que melhorar. É uma situação que precisa ser avaliada rodada a rodada.

Entre os números do jogo em Itu, me chamou atenção um fator: o Brusque não fez nenhum desarme. O Ituano comandou o meio-campo e ainda foi ajudado quando Guilherme Pira saiu, tirando muito do potencial ofensivo do quadricolor. Ainda quero ver muitos dos novos jogadores tendo sequência em campo para saber onde esse time pode chegar.

Domingo tem jogo contra um Guarani que perdeu em casa na estreia e que está com a torcida na orelha, pressionando por bom resultado. É um time bom no papel, mas que ainda não entregou em campo. Vai ser mais um jogo que servirá como bom termômetro pro resto da temporada.

Potiguar

A saída de Rodolfo Potiguar do Brusque, confirmada na sexta-feira, 11, depois que o jogador teve que entrar na Justiça para conseguir a liberação no último dia de janela de transferências (e ficar livre para assinar com quem quiser a qualquer hora) é o fim de uma história com o pior final possível. Trata-se da saída de um jogador com quase seis anos de clube, com dois acessos e um título estadual, e uma ligação muito próxima com o torcedor, que via nele um símbolo de luta em campo.

Mas precisamos falar dos detalhes de sua saída e toda a situação preocupante que foi criada. Se for confirmado o que o advogado Filipe Rino disse nas redes sociais na noite de sexta, Rodolfo foi extremamente desrespeitado tanto pela diretoria associativa do clube quanto da SAF. Rino afirmou que o jogador ficou sem receber o 13º salário e as férias desde 2020, além de 50 meses sem depósito do FGTS, seis meses de direito de imagem, outros seis de auxílio-moradia e mais quatro meses de salário. Isso não se faz. Deixaram o jogador desguarnecido.

Ainda segundo a defesa de Potiguar, a SAF exigia a assinatura de um termo onde ele abria mão de tudo isso para assinar um novo contrato. A SAF, por sua vez, divulgou uma nota fria se dizendo surpresa com o desfecho. É muita notícia ruim em pouco tempo. Rodolfo entrou com ação na Justiça contra o clube e a SAF, e poderá ter direito a receber uma bolada como indenização.

Comunicação

A nova gestão da SAF do Brusque mostra que é um zero à esquerda no quesito comunicação. Não divulgam nada e deixam torcedores e imprensa a deriva. Não houve entrevista coletiva nem declaração do técnico Filipe Gouveia depois do jogo contra o Ituano, e não soltam nenhum material em vídeo há cinco dias. Falam em profissionalismo, mas estão fazendo pior que muito time amador.

Renaux

O Carlos Renaux inicia a sua pré-temporada para a Série B do Catarinense na próxima segunda-feira, 21, para um campeonato que promete ser um dos mais difíceis, se não o mais complicado da história. O técnico Luiz Carlos Cruz afirmou que pretende usar alguns jogadores da base, além dos profissionais que começam a chegar. O clube aposta na experiência do treinador em “cavar” bons reforços para conseguir ir longe na segundona.

