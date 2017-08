Primeira Liga volta para as quartas de final após quatro meses

Muita gente já havia esquecido dela, mas está de volta e em fase eliminatória. A Primeira Liga retorna após quatro meses sem partida e definirá, a partir da noite desta quarta-feira, 30, quem avança às semifinais em jogo único de quartas de final. Embora pouco atraente e deixada de lado, a competição dá uma bolada ao campeão: serão R$ 3 milhões ao dono do título.

Confira as partidas da noite:

Cruzeiro x Grêmio

Depois de protagonizarem duas grandes partidas pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio voltam a se enfrentar no Mineirão. O tricolor tenta dar o troco na Raposa desta vez, já que levou a pior na disputa com a equipe mineira. O confronto será a partir das 21h45.

Internacional x Atlético-MG

Mais um encontro de gigantes nas quartas de final! No Beira-Rio, o Internacional tenta manter a boa fase que o faz ser líder da Série B enquanto o Atlético-MG busca na competição uma forma de amenizar a péssima temporada que faz. A partida será às 19h30.

Flamengo x Paraná

Finalista da Copa do Brasil e em boa posição no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tenta o título também na Primeira Liga. Mas, para chegar à semifinal, precisa passar pelo Paraná, equipe que faz boa participação na Série B. Os times se enfrentam no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

Londrina x Fluminense

No Estádio do Café, em Londrina, o atual campeão da Primeira Liga buscará seguir na disputa pelo bicampeonato. Para tanto, precisa passar pelo time da casa, que não vive boa fase na Série B mas costuma fazer de seu estádio um verdadeiro alçapão. O confronto será às 19h30.