PRIMEIRA MÃO – Acusado de matar moradora de Brusque a facadas vai a júri popular; saiba quando

Vanderlei Pedroso Pereira, acusado de assassinar a moradora de Brusque Terezinha Soares Moreira Martins, de 43 anos, será julgado em júri popular no dia 17 de outubro. A informação foi obtida em primeira mão pelo jornal O Município nesta quinta-feira, 2.

Terezinha foi morta com quatro facadas na rua Vereador Carlos Boos, no bairro Limeira, na manhã do dia 29 de abril. Após cometer o crime, Vanderlei fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul.

A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Histórico criminal

Segundo registros judiciais, Vanderlei já havia cometido outro feminicídio em Brusque há 12 anos, em 2013. Ele também possui registro de uma tentativa de homicídio em 2010.

