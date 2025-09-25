PRIMEIRA MÃO – Acusado de provocar tiroteio em festa de igreja em Guabiruba vai a júri por tentativa de homicídio

Um homem foi pronunciado pelo Tribunal do Júri de Brusque pelos crimes de tentativa de homicídio, constrangimento ilegal e disparo de arma de fogo. A sessão está marcada para o dia 10 de outubro, às 8h30, na comarca de Brusque.

Os crimes ocorreram durante uma festa na igreja São Vendelino, no dia 16 de julho de 2022, no bairro Lageado Baixo. Ele também responde por porte ilegal de arma de fogo. As informações foram obtidas em primeira mão pelo jornal O Município na tarde desta quinta-feira, 25.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), uma discussão entre duas mulheres, motivada por uma briga de crianças, escalou quando o pai de uma delas tentou intervir.

O acusado teria deixado o local para buscar uma arma e retornado pouco depois, efetuando disparos contra a fachada do salão e ameaçando uma das vítimas para ter acesso ao espaço.

Cerca de uma hora depois, ele teria feito novos disparos na direção de outro veículo que passava pelo local, sem atingir a motorista.

A investigação encontrou 17 munições de calibre .38 na residência do acusado, mas a arma utilizada não foi apreendida. Durante o processo, seis testemunhas foram ouvidas e o acusado foi interrogado por meio audiovisual.

Após análise das provas, a Justiça decidiu que o caso deve ser julgado pelo Tribunal do Júri.

