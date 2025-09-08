PRIMEIRA MÃO – Acusado de tentar matar homem após derrubá-lo de passarela em Brusque será julgado nesta semana

O ato que deixou um homem gravemente ferido após ser empurrado de uma altura de cerca de seis metros será julgado na sexta-feira, 12, pelo Tribunal do Júri de Brusque.

O crime, ocorrido em 1º de dezembro de 2024, foi flagrado por uma câmera de segurança instalada na região central.

O jornal O Município teve acesso, em primeira mão, a detalhes da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) no dia 12 daquele mês. No documento consta que o acusado acelerou a bicicleta contra a vítima, que estava sentada acompanhada de outra pessoa, provocando a queda.

O homem que caiu sofreu múltiplas lesões e precisou ser hospitalizada. O socorro rápido foi apontado como determinante para evitar a morte.

O que pede a acusação

O MP-SC sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, ligado a desentendimentos anteriores entre os dois, que viviam em situação de rua. Ainda conforme a denúncia, a vítima foi surpreendida e não teve qualquer chance de defesa.

O acusado foi identificado através das câmeras de segurança instaladas no local e preso posteriormente. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme previsto no Código Penal.

A sessão do júri popular será conduzida no Fórum de Brusque, sob responsabilidade da Vara Criminal da comarca. O réu continua preso.

