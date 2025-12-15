PRIMEIRA MÃO – Arquidiocese de Florianópolis inicia apuração de caso de padre indiciado por importunação sexual em Brusque
Ele foi acusado de realizar movimentos na região íntima dentro de loja no Santa Rita
Ele foi acusado de realizar movimentos na região íntima dentro de loja no Santa Rita
O jornal O Município conversou na tarde desta segunda-feira, 15, com a assessoria da Arquidiocese de Florianópolis, responsável pelas paróquias de Brusque, sobre o caso de importunação sexual ocorrido no município e que envolve um padre.
A conclusão do inquérito foi anunciada pela Polícia Civil na última sexta-feira, 12. Conforme o relatório, o crime teria ocorrido no dia 1º de outubro, em um estabelecimento comercial do bairro Santa Rita, em Brusque.
O caso resultou no indiciamento de um homem que se apresentava como padre e educador social religioso. A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia.
Segundo apurado em primeira mão pela reportagem, a Arquidiocese de Florianópolis tomou conhecimento do caso apenas nesta segunda-feira e já iniciou uma apuração própria para obter mais detalhes.
“Ainda não sabemos se ele era padre diocesano ou religioso. Assim que tivermos informações e um posicionamento, iremos repassar à comunidade”, informou a equipe ao jornal.
Desde o anúncio da conclusão do inquérito, o nome do padre e a cidade onde ele atuava não foram divulgados.
A reportagem segue acompanhando e apurando o caso.
Segundo o atendente de 19 anos, que presenciou a ação, o homem observou o comércio do lado de fora antes de entrar. Já no interior da loja, iniciou movimentos considerados libidinosos, apertando a região íntima por cima das calças e encarando o funcionário.
O comportamento, de acordo com a vítima, durou cerca de dez minutos. “Ele ficou me olhando e apertando a região íntima”, relatou o jovem.
As equipes analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o veículo usado pelo suspeito, registrado em nome de uma entidade religiosa. Com isso, o homem foi localizado e intimado para prestar depoimento.
No interrogatório, o investigado negou ter agido com intenção sexual. Ele declarou que estava no local para comprar um presente e produtos pessoais. Também afirmou que os movimentos na região íntima ocorreram devido a um incômodo dermatológico.
Disse ainda ter se sentido observado pelo atendente, sugerindo que o funcionário teria desconfiado de um possível furto. “Não tive intenção de constranger ninguém”, afirmou durante o depoimento.
Após avaliar as imagens, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.
O inquérito, que tramita sob segredo de justiça, foi encaminhado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí e ao Ministério Público, que avaliarão a continuidade da persecução penal e as demais medidas cabíveis.
Leia também:
1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque
2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios
3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre
4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira
5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista
Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal: