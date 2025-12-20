PRIMEIRA MÃO – Bispo proíbe padre indiciado por importunação sexual em Brusque de celebrar missas e atuar publicamente
Medida foi confirmada por meio de nota pela Diocese de Guarapuava, onde o religioso é incardinado
O jornal O Município recebeu, em primeira mão, a informação de que o padre Vicente de Paula Neto, indiciado por importunação sexual em Brusque, foi proibido temporariamente de exercer publicamente o ministério sagrado.
A decisão foi comunicada ao jornal por meio de nota e confirmada pelo bispo diocesano de Guarapuava, dom Amilton Manoel da Silva, ainda na noite da sexta-feira, 19, um dia após o afastamento de Vicente da Comunidade Bethânia, onde exercia a presidência da Associação Educacional e Assistencial.
Segundo a nota, a medida é cautelar e administrativa e permanece válida enquanto se aguardam novas definições sobre o indiciamento do sacerdote.
“Tal proibição, adotada por prudência, em conformidade com as normas contidas no Código de Direito Canônico, visa prevenir maiores escândalos e averiguar a situação também em nosso âmbito institucional. Pedimos as mais sinceras desculpas pelo ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com a justiça e a prevenção de escândalos”.
Na prática, a determinação impede o religioso de celebrar missas, administrar sacramentos, presidir cerimônias religiosas, realizar pregações ou atuar oficialmente como padre em qualquer atividade pública ou institucional.
“A Diocese de Guarapuava informa que segue acompanhando, com atenção e
responsabilidade pastoral, as informações que circulam nas mídias sociais, referentes ao
Revmo. Pe. Vicente de Paula Neto, incardinado na diocese supra ipso facto.
Diante do contexto apresentado e aguardando ulteriores providências, o Bispo Diocesano, como medida cautelar e administrativa, proibiu-o de exercer publicamente o seu ministério sagrado.
Tal proibição, adotada por prudência em conformidade às normas contidas no Código de Direito Canônico, visa prevenir maiores escândalos e averiguar a situação também em nosso âmbito institucional.
Pedimos as mais sinceras desculpas pelo ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com a justiça e a prevenção de escândalos”.
Na gravação utilizada como prova do inciamente de Vicente, o padre é visto pegando produtos da prateleira em diferentes momentos e locais da loja. Conforme as imagens, é possível ver o homem tocando nas partes íntimas, por cima da roupa, em diferentes momentos.
Em depoimento à Polícia Civil, o padre alegou que os movimentos foram feitos por causa de coceira, e não tinham teor sexual.
Após avaliar as evidências, entre elas imagens de câmeras de segurança, relatos e documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do padre pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.
Ver essa foto no Instagram
Até a publicação desta matéria, não houve retorno nem procura do indiciado por qualquer espaço de manifestação.
O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.
