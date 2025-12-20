PRIMEIRA MÃO – Bispo proíbe padre indiciado por importunação sexual em Brusque de celebrar missas e atuar publicamente

O jornal O Município recebeu, em primeira mão, a informação de que o padre Vicente de Paula Neto, indiciado por importunação sexual em Brusque, foi proibido temporariamente de exercer publicamente o ministério sagrado.

A decisão foi comunicada ao jornal por meio de nota e confirmada pelo bispo diocesano de Guarapuava, dom Amilton Manoel da Silva, ainda na noite da sexta-feira, 19, um dia após o afastamento de Vicente da Comunidade Bethânia, onde exercia a presidência da Associação Educacional e Assistencial.

Segundo a nota, a medida é cautelar e administrativa e permanece válida enquanto se aguardam novas definições sobre o indiciamento do sacerdote.

“Tal proibição, adotada por prudência, em conformidade com as normas contidas no Código de Direito Canônico, visa prevenir maiores escândalos e averiguar a situação também em nosso âmbito institucional. Pedimos as mais sinceras desculpas pelo ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com a justiça e a prevenção de escândalos”.

Na prática, a determinação impede o religioso de celebrar missas, administrar sacramentos, presidir cerimônias religiosas, realizar pregações ou atuar oficialmente como padre em qualquer atividade pública ou institucional.

Leia a nota na íntegra

“A Diocese de Guarapuava informa que segue acompanhando, com atenção e

responsabilidade pastoral, as informações que circulam nas mídias sociais, referentes ao

Revmo. Pe. Vicente de Paula Neto, incardinado na diocese supra ipso facto.

Diante do contexto apresentado e aguardando ulteriores providências, o Bispo Diocesano, como medida cautelar e administrativa, proibiu-o de exercer publicamente o seu ministério sagrado.

Tal proibição, adotada por prudência em conformidade às normas contidas no Código de Direito Canônico, visa prevenir maiores escândalos e averiguar a situação também em nosso âmbito institucional.

Pedimos as mais sinceras desculpas pelo ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com a justiça e a prevenção de escândalos”.

Vídeo que virou prova

Na gravação utilizada como prova do inciamente de Vicente, o padre é visto pegando produtos da prateleira em diferentes momentos e locais da loja. Conforme as imagens, é possível ver o homem tocando nas partes íntimas, por cima da roupa, em diferentes momentos.

Em depoimento à Polícia Civil, o padre alegou que os movimentos foram feitos por causa de coceira, e não tinham teor sexual.

Após avaliar as evidências, entre elas imagens de câmeras de segurança, relatos e documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do padre pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por O Município (@omunicipiobrusque)

Até a publicação desta matéria, não houve retorno nem procura do indiciado por qualquer espaço de manifestação.

O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.

Leia outras matérias sobre o caso:

1. Padre é indiciado por importunação sexual após realizar movimentos na região íntima dentro de loja em Brusque

2. PRIMEIRA MÃO – Arquidiocese de Florianópolis inicia apuração de caso de padre indiciado por importunação sexual em Brusque

3. EXCLUSIVO – Saiba quem é o padre indiciado por importunação sexual em Brusque

4. Comunidade Bethânia manifesta apoio ao padre indiciado por importunação sexual em Brusque

5. EXCLUSIVO – “Fiquei paralisado e apavorado”, diz jovem que denunciou padre por importunação sexual em Brusque

6. EXCLUSIVO – Veja vídeo utilizado como uma das provas da polícia para indiciar padre por importunação sexual em Brusque

7. PRIMEIRA MÃO – Comunidade Bethânia anuncia afastamento de padre indiciado por importunação sexual em Brusque



Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

