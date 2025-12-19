PRIMEIRA MÃO – Comunidade Bethânia anuncia afastamento de padre indiciado por importunação sexual em Brusque

O jornal O Município recebeu, em primeira mão, a informação de que o padre Vicente de Paula Neto, indiciado por importunação sexual em Brusque, foi afastado do exercício da Presidência da Associação Educacional e Assistencial da Comunidade Bethânia.

Em nota encaminhada à equipe de reportagem ainda na noite da quinta-feira, 18, a diretoria da Comunidade informou que o afastamento vale enquanto se aguardam novas definições sobre o indiciamento do sacerdote. Durante esse período, o cargo será ocupado interinamente pelo vice-presidente, padre Waldomiro Lúcio Tardivo Filho.

A nova manifestação ocorre em um momento sensível do caso. Na tarde de quinta-feira, o jornal O Município divulgou, em primeira mão, um vídeo de quase nove minutos utilizado pela Polícia Civil como uma das provas no inquérito que resultou no indiciamento do padre.

Na quarta-feira, 17, antes da divulgação do material, a Comunidade já havia se posicionado sobre o caso. Na ocasião, o documento reafirmava, publicamente, a confiança no sacerdote.

Após ter acesso a novos detalhes da investigação e ao conteúdo do vídeo, a Comunidade encaminhou uma nova nota, publicada na íntegra ao final desta matéria.

Diocese também se manifestou

A Diocese de Guarapuava, à qual o padre é ligado, também se manifestou antes da divulgação do material.

Em nota, a instituição informou que está tomando conhecimento dos fatos e que, até o momento, o bispo diocesano não teve contato direto com o sacerdote citado. A Diocese afirmou ainda que acompanha o andamento da situação.

No comunicado, a Diocese esclareceu que “padre Vicente de Paula Neto ainda não está incardinado nesta Diocese, atuando em Guarapuava”.

Após a divulgação do vídeo, a reportagem tenta novo contato com a Diocese para obter uma possível nova manifestação.

Vídeo que virou prova

Na gravação, o padre é visto pegando produtos da prateleira em diferentes momentos e locais da loja. Conforme as imagens, é possível ver o homem tocando nas partes íntimas, por cima da roupa, em diferentes momentos.

Em depoimento à Polícia Civil, o padre alegou que os movimentos foram feitos por causa de coceira, e não tinham teor sexual.

Após avaliar as evidências, entre elas imagens de câmeras de segurança, relatos e documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do padre pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por O Município (@omunicipiobrusque)

Leia a nota de Bethânia na íntegra

“A Comunidade Bethânia, por meio de sua Diretoria, informa que deliberou pelo afastamento do Padre Vicente de Paula Neto do exercício da Presidência da Associação Educacional e Assistencial Bethânia – Comunidade Bethânia, no último dia 17 de dezembro de 2025, medida adotada em estrita observância às normas legais vigentes, ao Estatuto Social da Associação e aguardando a apuração dos fatos no juízo competente.

Durante o referido período, a Presidência será exercida interinamente pelo Vice-Presidente, Padre Waldomiro Lúcio Tardivo Filho, a quem caberá o pleno exercício das atribuições estatutárias.

A entidade reforça que mantém normalmente o funcionamento de todas as suas atividades, obras e projetos sociais, dedicando-se especialmente ao serviço de acolhimento prestado àqueles que mais precisam e, reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência, a responsabilidade institucional e a fidelidade ao carisma fundacional da Comunidade Bethânia que é acolher, cuidar e restaurar vidas, à luz do Evangelho”.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno nem procura do indiciado por qualquer espaço de manifestação.

O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.

Leia outras matérias sobre o caso:

1. Padre é indiciado por importunação sexual após realizar movimentos na região íntima dentro de loja em Brusque

2. PRIMEIRA MÃO – Arquidiocese de Florianópolis inicia apuração de caso de padre indiciado por importunação sexual em Brusque

3. EXCLUSIVO – Saiba quem é o padre indiciado por importunação sexual em Brusque

4. Comunidade Bethânia manifesta apoio ao padre indiciado por importunação sexual em Brusque

5. EXCLUSIVO – “Fiquei paralisado e apavorado”, diz jovem que denunciou padre por importunação sexual em Brusque

6. EXCLUSIVO – Veja vídeo utilizado como uma das provas da polícia para indiciar padre por importunação sexual em Brusque

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

