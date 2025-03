PRIMEIRA MÃO – Criminosos presos em Brusque após perseguição são moradores do município; um deles é adolescente

O jornal O Município obteve, em primeira mão, uma atualização sobre a situação dos dois criminosos presos em Brusque na tarde desta quinta-feira, 27. Segundo o delegado Fernando Farias, chefe da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, ambos são moradores da cidade.

Os dois foram detidos após assaltarem uma loja de bicicletas elétricas em Itapema e fugirem em direção a Brusque, onde foram encurralados pela Polícia Militar e presos.

De acordo com Farias, embora não sejam naturais de Brusque, os criminosos residiam no município.

O primeiro suspeito, detido na rodovia Antônio Heil enquanto conduzia um Volkswagen Voyage roubado, tem 24 anos e é natural de Fraiburgo. Ele foi autuado por roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

O segundo, um adolescente de 17 anos, foi preso na avenida Beira Rio após perder o controle da Toyota SW4 branca e cair de uma rua. Por ser menor, também não era habilitado. Natural de Campo Grande (MS), veio morar com a mãe em Brusque recentemente. Ele foi autuado por ato infracional análogo a roubo, porte ilegal de arma e dano ao patrimônio público, pois colidiu contra uma viatura.

Os dois continuam presos por enquanto. O menor será encaminhado em breve ao promotor, enquanto o outro será levado ao presídio.

Ainda segundo o delegado, há um terceiro envolvido que segue foragido. O jornal O Município obteve imagens exclusivas do assalto.

O crime

Segundo o comandante da Polícia Militar de Brusque, Pedro Machado, o assalto ocorreu em uma loja de motos elétricas. Durante a ação, os criminosos roubaram dois veículos.

“Alguns homens invadiram a loja, renderam as pessoas que estavam no local e fugiram com dois carros. Um deles transportava as duas motos elétricas roubadas, além de uma quantia em dinheiro, inicialmente estimada em cerca de R$ 20 mil”, explicou o comandante.

Ainda de acordo com Machado, as equipes de Itapema e Itajaí iniciaram o acompanhamento dos veículos, que entraram na cidade de Brusque, onde foram encurralados.

