PRIMEIRA MÃO – Defesa de acusado de homicídio em Brusque recorre, alega nulidade do processo e pede absolvição

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) apresentou, no dia 8 de março, a denúncia contra o suspeito de matar Waldinei Dias Dias a facadas, em 15 de fevereiro deste ano.

Em 5 de junho, a Justiça pronunciou o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. No entanto, conforme apuração da reportagem, a defesa recorreu da decisão. O recurso aguarda julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC).

No recurso, a defesa pede que todo o processo seja anulado, alegando que o réu não teve plena oportunidade de se defender. Caso o pedido principal não seja aceito, solicita a absolvição por legítima defesa e a retirada das qualificadoras incluídas na denúncia.

Ainda nesta semana, a reportagem revelou que a Polícia Civil já havia concluído a investigação. A denúncia foi apresentada pouco tempo depois do encerramento do inquérito, seguindo o padrão de tramitação dos processos.

Enquanto o recurso segue em análise, não há previsão para a data do júri. O crime ocorreu no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. A vítima, de 31 anos, foi atacada na saída do estacionamento de uma casa de shows.

Detalhes da denúncia

Segundo a denúncia, baseada no inquérito da Polícia Civil, Waldinei comemorava seu aniversário com amigos na noite do crime.

Em determinado momento, um dos amigos ofereceu flores a mulheres de uma mesa próxima, entre elas, a companheira do suspeito. O gesto provocou uma discussão, controlada pelos seguranças da casa de shows.

O autor do crime deixou o local, foi até sua residência, pegou uma faca e retornou. Ao encontrar Waldinei na saída, iniciou nova discussão e o golpeou várias vezes, fugindo de moto em seguida.

O documento traz um dado novo: Waldinei foi esfaqueado diversas vezes no tórax e abdômen, com ferimentos que comprometeram especialmente o coração e o pulmão.

Ainda na madrugada, a Polícia Civil fez buscas na casa do investigado e apreendeu a faca usada no crime. O suspeito se apresentou à polícia com advogado, prestou depoimento e foi preso preventivamente.

Conforme os depoimentos colhidos, Waldinei não participou da primeira discussão, que envolveu apenas um amigo seu e o autor. O conflito teria sido motivado por ciúmes, após a esposa do suspeito receber a rosa do amigo da vítima.

Testemunhas relataram que o investigado deixou o local com a companheira, avisou aos seguranças que voltaria para “matar todos que haviam mexido” com ela, pegou a faca em casa e retornou. O crime aconteceu por volta das 2h.

Motivo fútil

Para o Ministério Público, não há dúvidas de que o homicídio foi motivado por razão fútil, resultado de um desentendimento entre duas pessoas, sem envolvimento da vítima.

Segundo a acusação, o ataque foi de surpresa: Waldinei deixava o local de forma tranquila e “não poderia imaginar que ele fosse atentar contra sua vida”.

Ainda de acordo com a denúncia, a vítima não tinha qualquer desavença com o acusado, estava desarmada e não teve chance de se defender.

Em resumo, a acusação sustenta que Waldinei morreu ao tentar apartar uma briga entre outras duas pessoas. Em nenhum momento, segundo a denúncia, ele teria entregue uma rosa a alguma mulher.

A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. Waldinei era pai de dois filhos.

O autor continuará preso até sair a decisão do TJ-SC e a data do julgamento.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

