PRIMEIRA MÃO – Defesa de acusado de matar amigo em Brusque recorre de decisão que o leva a júri popular

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou Leonardo Oliveira dos Santos, conhecido como “Manaus”, por matar Ronald dos Anjos Araújo, de 23 anos, a facadas no dia 3 de maio deste ano.

O MP protocolou a denúncia em 28 de maio. Posteriormente, a Justiça pronunciou o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, mas a defesa recorreu. Agora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) vai decidir se Leonardo será levado a julgamento popular.

Após a decisão do TJ-SC é que será divulgada a data do julgamento. Enquanto isso não acontece, o denunciado segue preso em Curitiba, onde foi localizado pela polícia após fugir da cena do crime, que aconteceu na Avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio), no Centro de Brusque.

O denunciado tinha 45 anos no momento do crime e Ronald era natural de Macapá (AP).

Detalhes do crime segundo a denúncia

De acordo com o Ministério Público (MP), que se baseou no inquérito da Polícia Civil, o crime começou após um desentendimento envolvendo a venda de uma bicicleta.

Leonardo e Ronald eram amigos e vizinhos em um conjunto habitacional, onde cada um morava em sua quitinete.

No dia do crime, por volta das 16h30, em um imóvel localizado na Avenida Arno Carlos Gracher, Ronald cobrou o pagamento da bicicleta e exigiu que Leonardo a devolvesse. Diante da recusa, os dois iniciaram uma discussão.

Em seguida, a briga se intensificou. Nesse momento, Leonardo se armou com uma faca e desferiu dois golpes no peito de Ronald. Conforme o laudo cadavérico, os cortes tinham 5,5 cm e 3,5 cm e foram suficientes para causar a morte.

Logo depois, Leonardo fugiu em uma bicicleta. A faca e a cena do crime foi analisada pela Polícia Científica. Dias após a fuga, Leonardo foi localizado e preso em Curitiba (PR), onde permanece preso até hoje.

Durante as investigações, a Polícia Civil divulgou o nome e a imagem do denunciado com o objetivo de localizá-lo após a fuga. A corporação tomou a decisão com base em uma lei e uma nota técnica do Centro de Apoio à Atividade Judiciária de Santa Catarina.

O que diz a acusação

Na denúncia, o Ministério Público sustenta que Leonardo atacou Ronald de forma repentina e por um motivo considerado fútil, já que estava relacionado apenas à cobrança da bicicleta.

O órgão acrescenta que o réu “armou-se com uma faca e, quando a vítima retornou à quitinete, foi surpreendida pelo ataque”. Ainda segundo o MP, Ronald estava desarmado e foi “pego completamente de surpresa, sem chance de defesa”.

Diante desses fatos, o Ministério Público acusa Leonardo de homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. Além disso, pede que, em caso de condenação, ele indenize a família em R$ 50 mil.

