PRIMEIRA MÃO – Definida a data de julgamento do acusado de matar o tio com tiro no rosto em Brusque

Segundo apurou o jornal O Município, em primeira mão, o Tribunal do Júri de Brusque marcou para 19 de novembro o julgamento de João Henrique da Cunha Dourado, acusado de matar o tio Valdir Vicente da Cunha em fevereiro de 2023.

O crime ocorreu em 13 de fevereiro de 2023, por volta das 21h, em frente à residência de Valdir, no bairro Dom Joaquim, em Brusque.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), baseada no inquérito da Polícia Civil, tio e sobrinho estavam consumindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão, por motivo ainda desconhecido.

Irritado com a desavença, o acusado teria retornado à sua residência, munido de uma arma de fogo, e voltado ao local do desentendimento.

Durante o conflito, ele disparou contra a vítima, atingindo o rosto de Valdir, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O pai do acusado ainda foi atingido acidentalmente no pé durante a tentativa de impedir a ação.

A denúncia aponta que o crime foi cometido por motivo fútil, com a vítima sendo surpreendida e totalmente desarmada, sem qualquer chance de se defender.

A arma utilizada não foi apreendida, já que o acusado fugiu do local, mas as munições foram recolhidas e periciadas, comprovando a eficiência do armamento.

João Henrique responde pelo homicídio qualificado por motivo fútil, além de porte ilegal de arma de fogo e munições. No tribunal do júri, serão analisadas todas as provas e ouvidas testemunhas para a decisão sobre a responsabilização do acusado.

