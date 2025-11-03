PRIMEIRA MÃO – Definida a data de julgamento dos acusados de tentativa de homicídio durante partida de futebol em Brusque

O julgamento de dois homens acusados de tentativa de homicídio durante uma partida de futebol no bairro Águas Claras, em Brusque, já possui data marcada. O jornal O Município obteve em primeira mão que o tribunal do júri está marcado para a próxima segunda-feira, dia 10.

O crime ocorreu em março de 2022, quando a vítima se desentendeu com um dos acusados durante uma partida em um campo de futebol society. Após o incidente, os homens teriam retornado ao local armados com facões e, em seguida, investido contra a vítima com a intenção de matá-la.

O procedimento policial aponta que a vítima tentou fugir, mas acabou sendo atingida pelos golpes.

Apesar da gravidade da situação, o crime não se consumou, em parte porque a vítima conseguiu se proteger utilizando o capacete de sua motocicleta e também pelo temor dos acusados em relação à chegada da Polícia Militar e à reação de outras pessoas presentes.

O laudo pericial detalha as lesões sofridas e confirma a tentativa de homicídio. O julgamento será realizado pelo tribunal do júri, onde testemunhas serão ouvidas e todos os elementos de prova apresentados para a decisão dos jurados.

