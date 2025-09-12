PRIMEIRA MÃO – Definida a data do júri de um dos três acusados de matar homem durante briga em Brusque

Por João Henrique Krieger e Otávio Timm

O jornal O Município apurou em primeira mão que a Justiça marcou para 3 de outubro o júri popular de um dos três acusados pelo assassinato de Edjorge Galvão, de 32 anos, morto em 30 de dezembro de 2024, durante uma briga no Centro de Brusque.

Os outros dois réus apresentaram recurso e, por esse motivo, não participarão deste julgamento. Todos seguem presos, sendo que um deles, que também recorreu, está detido em um presídio de São Paulo (SP).

O crime aconteceu em um conjunto de kitnets, localizado na avenida Getúlio Vargas, no Centro. As investigações apontavam três homens no crime, de 19, 21 e 22 anos. Eles são padrasto, enteado e primo, naturais do Pará.

O caso

O jovem de 21 anos foi o autor do crime e esfaqueou a vítima. Ele possui passagens policiais. A vítima era Edjorge Galvão, de 32 anos.

Em entrevista dada na época do crime, o delegado Fernando Farias disse que a motivação do crime foi uma discussão que Edjorge começou com outro morador. Eles foram até o síndico para resolver o problema, mas ele não estava.

Nisso, Edjorge começou a discutir com a esposa de um dos autores do crime. Quando ele começou a xingar a mulher, o marido dela chegou no local e ambos começaram a se ameaçar.

Após as ameaças, Edjorge foi até o carro para sair do local, porém foi impedido por um dos homens que entrou no veículo com uma faca. Logo que entrou no carro, já golpeou o homem.

Golpes de faca

Na sequência, quando ele saiu do carro, foi espancado pelos outros homens. Para fugir, ele pula um muro para fugir dos três agressores, mas é golpeado novamente. Ele conseguiu escapar, mas faleceu em um terreno com vegetação.

Os autores do crime deixaram o corpo de Edjorge no local. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança do local que mostram o autor do crime saindo da área com uma faca.

Fernando disse na época que o inquérito foi finalizado com a prisão dos três envolvidos. O homem de 22 anos foi preso em São José do Rio Preto (SP), e o jovem de 21 foi preso em Brusque.

Ele também estava no estado de São Paulo, mas quando o outro homem foi preso, ele retornou à Brusque. Já o de 19 se entregou para a polícia na cidade de Capanema (PA).

