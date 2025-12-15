PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

O jornal O Município conversou, na tarde desta segunda-feira, 15, com um dos delegados da Delegacia de Proteção à Mulher, Adolescente, Criança e Idoso (DPCAMI) de Brusque, sobre o caso que ganhou repercussão nas redes sociais no dia 7 de dezembro.

Na ocasião, uma moradora de Brusque denunciou o próprio pai, empresário do ramo de terraplanagem. As imagens, gravadas por ela no dia 5 de dezembro, mostram o momento em que a mulher é retirada de forma violenta do carro pelo pai durante uma discussão nas proximidades de um canteiro de obras, no bairro Souza Cruz.

Segundo a moradora, a briga começou após ela confrontar o pai sobre questões relacionadas ao trabalho e suspeitas que vinham sendo investigadas havia semanas.

Sobre a denúncia de agressão, o delegado informou que aguarda a conclusão de um exame pericial indireto, pois “a vítima não compareceu para o exame de corpo de delito”.

Questionado sobre a existência de um segundo boletim de ocorrência, no qual a mulher alegaria um suposto envolvimento do pai com uma menor de idade, o delegado negou. “Ela apenas relatou que a mãe teria comentado isso. A mãe foi ouvida e não confirmou”.

Supostos motivos da discussão

Em entrevista dada ao jornal no dia 8 de dezembro, mulher afirmou ter criado um perfil falso de uma adolescente de 14 anos para conversar com o pai, com o objetivo de confirmar suspeitas sobre o comportamento dele. Segundo ela, o empresário respondeu mesmo ciente da idade informada no perfil.

Após classificar a conduta como “sexualmente inapropriada”, decidiu confrontá-lo pessoalmente. De acordo com o relato, a abordagem, somada a questionamentos feitos a funcionários da empresa, teria desencadeado a confusão.

“Sou responsável pela parte administrativa e pedi que os funcionários enviassem a localização dos trabalhos. Ele respondeu com áudios, aos berros, dizendo para não enviarem e me intimou a ir até lá. Eu fui”, afirmou.

No documento, ela relata que, ao chegar ao local, o pai teria reagido de forma agressiva, puxando-a pelo cabelo para fora do carro, agredindo-a fisicamente e desferindo um chute na perna. “Quando ele iria me dar um soco, um funcionário o impediu. Está tudo gravado”.

Ela também afirma que, ao ser retirada do veículo, o carro acabou colidindo com um muro, causando danos, e que o pai teria quebrado seu celular ao tentar apagar o vídeo.

Em outro registro, o noivo da mulher aparece discutindo por telefone com o sogro, trocando ameaças e mencionando um suposto histórico de agressões contra outras mulheres.

Sobre o perfil falso

A mulher disse que criou o perfil para confirmar desconfianças antigas, reforçadas por relatos da mãe e situações observadas ao longo dos anos. Segundo ela, o pai interagiu rapidamente com a conta.

“Ele disse que não sairia com ela por ser menor, mas depois afirmou que não havia problema, pois acreditava que não seria crime. Para ele, se não é crime, está tudo bem”, declarou.

Por fim, a advogada afirmou que denunciou o pai, em um segundo boletim de ocorrência (não confirmado pela Polícia Civil) por outras supostas situações envolvendo menores de idade. Ela também declarou que não é a primeira vez que sofre agressões físicas do pai.

Segundo a advogada, já houve ameaças de morte e episódios frequentes de violência verbal. Ela afirmou ainda que pretende representá-lo criminalmente e atuar em causa própria.

Mãe contesta filha

Ainda no dia 7, a mãe da advogada, ex-esposa do empresário, publicou um vídeo nas redes sociais para defender o ex-marido e contestar as acusações. Segundo ela, o conteúdo divulgado pela filha “não corresponde à verdade”.

No vídeo, a mãe atribui à filha a responsabilidade pelos conflitos familiares e afirma que ela nunca teria aceitado o divórcio dos pais nem o novo relacionamento do pai. Também relata episódios de violência praticados pela filha ao longo dos anos.

O que disse o pai

A mãe também divulgou um vídeo gravado pelo ex-marido. Nas imagens, o empresário aparece exaltado, xingando a filha e afirmando que tudo o que ela tem foi fruto do trabalho dele. Ele se descreve como trabalhador e acusa a filha de provocar situações para incriminá-lo.

Em determinado momento, a mulher aparece danificando o carro do pai com um pedaço de madeira. Questionada sobre a cena, a advogada disse que reagiu após ser agredida. “Depois de quase ser morta, eu quebrei o carro, sim”.

Ela também afirmou que funcionários da obra tentaram apagar o vídeo durante as agressões e que conseguiu recuperar as imagens com auxílio da polícia.

Leia sobre o caso:

– VÍDEO – Advogada acusa pai de agressão em Brusque e mãe sai em defesa do ex-marido; entenda

Busca por esclarecimentos

No dia 8 de dezembro a reportagem tentou contato com o pai da advogada, que afirmou que não iria se manifestar. “Vou conversar com meu advogado e tomar as providências no momento certo. A verdade vai vir à tona”.

A mãe da advogada também foi procurada, mas não respondeu até a publicação daquela matéria.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

O jornal O Município mantém espaço aberto para manifestações das partes envolvidas. Nenhuma delas foi identificada nesta matéria.

