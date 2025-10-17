PRIMEIRA MÃO – Homem acusado de esfaquear outro na cabeça e nos ombros será julgado em Brusque

Será julgado pelo Tribunal do Júri em Brusque, na quinta-feira, 24, um homem acusado de tentativa de homicídio. A informação foi obtida em primeira mão pelo jornal O Município.

O crime ocorreu na manhã do dia 16 de setembro de 2024, no bairro Nova Brasília. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada após o relato de uma testemunha que informou ter visto um homem esfaqueado por volta das 6h.

De acordo com o boletim policial registrado na época, a testemunha, de 21 anos, contou que dormia em sua quitinete quando foi despertada por barulhos do lado de fora.

Ao olhar pela janela, viu um homem armado com uma faca em frente à casa da vítima, de 26 anos. Nesse momento, o agressor fugiu e a vítima, gravemente ferida, conseguiu entrar em casa e pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que a vítima havia sido atingida por cinco golpes de faca, dois no ombro e três na cabeça. Enquanto era atendida, populares informaram à polícia que o autor do crime estaria em uma quitinete próxima.

Localização e prisão

Os policiais encontraram o suspeito, que apresentava comportamento alterado e afirmou que a vítima teria tentado matá-lo. Durante a busca, a faca usada no ataque foi localizada sobre uma mesa no interior da residência.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) de Balneário Camboriú para os procedimentos legais. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Agora, pouco mais de um ano após o crime, ele será julgado por tentativa de homicídio qualificado. Não foi possível obter detalhes da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina.

