PRIMEIRA MÃO – Homem acusado de esfaquear outro na cabeça em Brusque é condenado, mas deixa o tribunal em liberdade; entenda

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que foi condenado na tarde desta sexta-feira, 24, o homem acusado de esfaquear outro na cabeça e nos membros, em Brusque. O crime ocorreu no bairro Nova Brasília, em 16 de novembro de 2024. O júri popular começou às 8h30.

A pena pela tentativa de homicídio qualificado aplicada foi de três anos e quatro meses de prisão, em regime aberto, o que permitiu que o condenado deixasse o fórum em liberdade logo após a leitura da sentença.

Conforme informações obtidas pela reportagem, o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado agiu agressivamente pois foi provocado pela vítima.

Detalhes da denúncia

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia do crime o réu invadiu a residência da vítima e desferiu diversos golpes de faca, atingindo-a na cabeça e nos ombros.

A vítima conseguiu pedir socorro a um vizinho, sendo prontamente atendida pela polícia e pelo serviço de emergência, o que evitou sua morte.

Após instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria, a intenção de matar e a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi reconhecida a violenta emoção.

A pena foi fixada em três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, considerando a tentativa e o privilégio reconhecido.

O réu poderá recorrer em liberdade, e sua prisão preventiva foi revogada. Não foi concedido o benefício de substituição da pena por restritivas de direito ou sursis, devido à gravidade do crime.

A sentença determina ainda o pagamento das custas processuais, a destruição da faca utilizada no crime e a comunicação da decisão às autoridades competentes.

