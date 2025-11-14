PRIMEIRA MÃO – Homem é condenado por matar outro a facadas em Guabiruba; saiba pena

O Tribunal do Júri da Comarca de Brusque condenou nesta sexta-feira, 14, um homem à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado.

O crime aconteceu em 3 de agosto de 2024, em Guabiruba, quando o acusado desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, provocando sua morte. A informação da condenação foi obtida em primeira mão pelo jornal O Município.

Segundo o Conselho de Sentença, foram reconhecidas a materialidade e autoria do crime, assim como as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A execução da pena será imediata, e o acusado permanecerá preso.

Detalhes

De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, com base no inquérito da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 17h, em quitinetes vizinhas.

O desentendimento teria começado devido ao barulho provocado pelos vizinhos. Durante a discussão, o réu, natural de Pelotas (RS), golpeou a vítima diversas vezes com uma faca, causando morte imediata.

O acusado alegou em depoimento que agiu para defender a namorada da vítima, mas a versão não foi confirmada por testemunhas.

Ainda conforme a Polícia Civil, ele teria ameaçado pessoas que presenciaram o crime, dizendo: “se vocês abrirem a boca vai sobrar para vocês”.

Diego havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o crime e permaneceu em prisão preventiva até o julgamento, realizado em Brusque, que contou com a análise de todas as provas e a oitiva das testemunhas pelo tribunal do júri.

