PRIMEIRA MÃO – Hospital Azambuja recebe habilitação para realizar procedimento de alta complexidade em cardiologia pelo SUS

O Hospital Azambuja recebeu uma notícia importante nesta sexta-feira, 7. Conforme portaria da Secretaria de Estado da Saúde, a instituição foi habilitada para realizar o Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), um procedimento cirúrgico de alta complexidade na área da cardiologia. As cirurgias serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria, obtida em primeira mão pelo jornal O Município, foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

De acordo com o gestor do Hospital Azambuja, Gilberto Bastiani, a habilitação era bastante aguardada pela instituição e representa uma grande conquista para toda a população regional, atendida pelo Azambuja.

“É impressionante a evolução do Hospital Azambuja nos últimos anos. Estamos falando de uma instituição com 123 anos de história, que segue em constante crescimento. A população merecia essa conquista. É um grande momento”, afirmou o gestor.

Antes da habilitação, apenas dois hospitais em todo o estado estavam autorizados a realizar o procedimento. Com a inclusão do Azambuja, somam-se mais três unidades habilitadas, totalizando cinco no estado.

“Pouquíssimos hospitais possuem essa habilitação, e estarmos entre eles é motivo de orgulho não só para nós, mas para toda Brusque”, concluiu Gilberto.

Detalhes do procedimento

O implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) é um procedimento cirúrgico inovador utilizado no tratamento da estenose aórtica, uma condição que estreita a válvula aórtica, dificultando o fluxo sanguíneo do coração para o corpo.

Trata-se de uma alternativa minimamente invasiva, que possibilita a implantação de uma prótese aórtica sem a necessidade de remover a válvula original do paciente.

Como é realizado

O TAVI é feito por meio de um cateter, que permite acessar o coração sem a necessidade de uma cirurgia aberta. O processo ocorre em três etapas:

Inserção do cateter: o médico insere o cateter pela região da virilha ou pela artéria subclávia;

Posicionamento da prótese: a válvula artificial é guiada até o coração através do cateter;

Implantação da válvula: a prótese é liberada e expandida sobre a válvula aórtica doente, restaurando o fluxo sanguíneo normal.

Quem pode se beneficiar

O procedimento é especialmente indicado para pacientes com estenose aórtica grave, que apresentam alto risco cirúrgico ou contraindicações para a cirurgia convencional.

Para esses pacientes, o TAVI representa uma chance de tratamento mais seguro e com menor tempo de recuperação.

Por ser minimamente invasivo, o tempo de recuperação é reduzido. O paciente costuma permanecer internado por cerca de três dias e, após a alta, pode retomar as atividades habituais em aproximadamente 10 dias.

