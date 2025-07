PRIMEIRA MÃO – Identificado homem assassinado no Cedro Alto, em Brusque

Antonio Marcos Sousa, de 35 anos, foi identificado como o homem encontrado morto em uma rua do bairro Cedro Alto, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 7. Ele era natural de São Luís (MA), mas morava em Brusque. As informações foram confirmadas em primeira mão pela equipe de reportagem do jornal O Município.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 12h30 para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma motocicleta e, ao lado dela, o corpo da vítima.

Próximo ao corpo, os policiais localizaram um revólver com cinco munições. A Polícia Militar informou que o caso é tratado como homicídio.

Testemunhas relataram à PM que ouviram cerca de três disparos por volta das 10h. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que assumiram a investigação. A PM segue com buscas para localizar suspeitos.

