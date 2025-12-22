PRIMEIRA MÃO – Identificado homem que morreu após ser esfaqueado na Praça Barão de Schneeburg, em Brusque

O jornal O Município apurou, em primeira mão, a confirmação da identidade do homem que morreu após ser esfaqueado na tarde deste domingo, 21, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

A vítima foi identificada como Anderson Maia, de 33 anos.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, em matéria anterior, ele havia se envolvido em um desentendimento pela manhã com outro homem, que acabou resultando no ataque à tarde.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito, perto da região do pescoço”, disse uma moradora que estava no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime nem sobre a identificação do suspeito, que não foi localizado.

A investigação segue em andamento, e a reportagem acompanha o caso.

