PRIMEIRA MÃO – Jovem morto a facadas pelo padrasto em Brusque é identificado

Ronald dos Anjos Araújo, de 23 anos, foi identificado como o jovem morto a facadas na tarde de sábado, 3, na avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio), no Centro de Brusque. A informação, confirmada pela Polícia Civil, foi apurada com exclusividade e divulgada em primeira mão pelo jornal O Município.

O crime ocorreu por volta das 16h30 e, segundo a Polícia Militar, foi praticado pelo padrasto da vítima, de 35 anos, que fugiu do local e ainda não foi localizado.

Ronald era natural de natural de Macapá (AP) e não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento dele.

O caso

De acordo com o relatório da PM, Ronald foi até a frente da residência de um familiar para buscar uma bicicleta. Mesmo sem autorização, levou o objeto, o que teria gerado uma discussão com o autor do crime.

A mãe da vítima relatou que tentou intervir e, ao retornar à casa, ouviu barulhos e novas discussões no corredor. Em seguida, o homem teria se aproximado dela e dito que havia matado seu filho, antes de fugir.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o óbito foi confirmado no local. Ronald foi atingido por um golpe de faca no tórax, em uma região vital, conforme informou o delegado de plantão, Cristiano Sousa. A arma usada no crime foi recolhida pela Polícia Científica, que também fez a remoção do corpo.

Testemunhas reconheceram o autor, que foi identificado, mas segue foragido. A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado como homicídio doloso.