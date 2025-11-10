PRIMEIRA MÃO – Júri condena dois homens por tentativa de homicídio após briga em partida de futebol em Brusque; saiba pena

Dois homens foram condenados na tarde desta segunda-feira, 10, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brusque por tentativa de homicídio qualificado, segundo apurou em primeira mão o jornal O Município.

O caso remonta a março de 2022, quando uma discussão durante uma partida de futebol no bairro Águas Claras terminou em violência.

Segundo o processo, após um desentendimento em campo, os acusados deixaram o local e retornaram armados com facões. Eles teriam atacado a vítima com a intenção de matá-la.

O homem tentou fugir, mas foi atingido por golpes na cabeça e em outras partes do corpo. Ele sobreviveu porque conseguiu se proteger com o capacete de sua motocicleta e pela intervenção de pessoas que estavam próximas.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime, a autoria e a intenção homicida dos acusados. Os jurados também acataram as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Penas

As penas foram fixadas em 10 anos e 8 meses e em 9 anos e 4 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado. O juiz determinou a execução imediata das sentenças e expediu mandados de prisão. Os condenados foram conduzidos ao presídio de Brusque após a sessão.

O julgamento encerra um processo que tramitava desde 2022 e que ganhou destaque pela gravidade do ataque e pelo fato de ter ocorrido durante um jogo amador de futebol.

