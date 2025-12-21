PRIMEIRA MÃO – Ministério Público apresenta denúncia contra motorista envolvido em acidente com morte no Limeira, em Brusque

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou Jhonathan Nosberto de Miranda, motorista envolvido no acidente que resultou na morte de Gilson Alves dos Santos, no bairro Limeira, em Brusque. A promotoria pede que ele seja responsabilizado pelo resultado da colisão.

Segundo a investigação da Polícia Civil, Jhonathan retornava de um churrasco na casa da irmã quando perdeu o controle do veículo em uma curva e atingiu o motociclista Gilson e a esposa dele, que estava em outra motocicleta. Gilson morreu no local. O acidente ocorreu por volta das 4h do dia 3 de dezembro.

O relatório da investigação aponta ainda que, cerca de uma hora antes do atropelamento fatal, o motorista já havia se envolvido em outro acidente. Conforme a Delegacia de Investigação Criminal (DIC), ele colidiu contra um muro na rua Felipe Schmidt, no Centro de Brusque, por volta das 3h20 da mesma quarta-feira, 3.

Após a colisão, o motorista desceu do carro e saiu do local correndo por alguns minutos. As imagens mostram que ele retornou ao veículo logo depois e deixou o local dirigindo.

“A confirmação deste primeiro evento é considerada crucial para estabelecer o contexto e a conduta do investigado nas horas que antecederam o acidente fatal. Todos os elementos, incluindo as imagens e os detalhes da fuga, estão devidamente anexados ao inquérito e serão utilizados na formação do conjunto probatório”, diz a polícia em nota.

Os artigos citados na denúncia não foram mencionados nesta matéria, pois a reportagem ainda não teve acesso integral aos autos.

Versão do motorista

No momento da abordagem, Jhonathan relatou à Polícia Militar a dinâmica do acidente. Disse ainda que a pista estava molhada e que, após a colisão, saiu correndo porque o motorista de outro carro atingido passou a persegui-lo.

O homem informou que foi até o supermercado e que acabou agredido com uma barra de ferro pelo motorista. Afirmou aos policiais que não fugiu do local do acidente, apenas da agressão.

O relatório também descreve que o motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar afirma que ele não exalava odor etílico nem apresentava sinais de embriaguez. Dentro da caminhonete, não foram encontradas bebidas alcoólicas ou drogas.

Uma testemunha informou que o sogro dela viu o condutor da caminhonete sendo espancado pelo motorista do carro e por um condutor de um veículo preto.

“Diante dos relatos colhidos das testemunhas e demais populares, tem-se que o condutor da Tucson estava fugindo dos condutores dos veículos mencionados”, finaliza o relatório.

A reportagem tentou contato com a defesa de Jhonathan, que optou por não se manifestar sobre a denúncia neste momento.

A foto do réu utilizada na matéria é de 2017 e foi escolhida por não terem sido encontradas imagens mais recentes.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

