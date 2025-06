PRIMEIRA MÃO – Ministério Público apresenta denúncia contra psicólogo suspeito de abusar de criança em Brusque

O jornal O Município apurou com exclusividade, por meio de uma fonte, que o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra o psicólogo Guilherme Silveira, suspeito de ter abusado de um menino de 8 anos durante uma consulta realizada em abril deste ano, em Brusque.

Ainda segundo a apuração, Guilherme está preso desde o dia 30 de maio, quando foi detido em seu local de trabalho e passou a ser formalmente investigado pelo crime.

Resumo da denúncia

A prisão foi realizada por meio de mandado cumprido pela Polícia Civil. A criança foi submetida a exames na Polícia Científica, que identificaram a presença de espermatozoides em uma das peças de roupa utilizadas por ela.

Os pais da vítima denunciaram o caso à polícia, que considera a atitude da mãe fundamental para o andamento das investigações. Ao perceber mudanças no comportamento do filho, ela manteve um diálogo aberto com a criança, o que possibilitou a revelação dos fatos.

