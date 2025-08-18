PRIMEIRA MÃO – Ministério Público denuncia acusado de homicídio a facadas no bairro Thomaz Coelho, em Brusque
Além de atingir a vítima com uma facada no tórax, ele também a agrediu com socos
O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) apresentou, no dia 1º de abril deste ano, a denúncia contra o homem acusado de matar a facadas Wilson de Oliveira dos Santos, de 50 anos.
De acordo com uma fonte ligada ao caso, a defesa já apresentou resposta à acusação. Agora, o processo aguarda que o juiz designe audiência para decidir se o réu irá a julgamento pelo Tribunal do Júri.
O crime ocorreu em 21 de março deste ano, na rua José Dubeia, no bairro Thomaz Coelho, em Brusque. Na mesma ocasião, além de Wilson, a companheira do acusado, de 50 anos, também foi agredida. O denunciado permanece preso.
Com base na conclusão do inquérito da Polícia Civil, a denúncia aponta que, por volta das 16h20 do dia do crime, o acusado iniciou uma discussão com a companheira na garagem de uma residência, após ela afirmar que iria a um baile sozinha.
Aproveitando-se da relação doméstica e de coabitação que mantinha com a mulher, ele a agrediu com tapas, socos e chutes, causando lesões.
No momento das agressões, estavam no local o acusado, a companheira, Wilson de Oliveira dos Santos e outro homem, que bebiam juntos. Ao presenciar a cena, Wilson tentou intervir para conter a violência. Segundo informações apuradas, ele teria ainda xingado a mãe do acusado, fato que não consta na denúncia.
Nesse instante, o denunciado se irritou, pegou a faca usada para cortar limões e desferiu um golpe no tórax de Wilson, além de agredi-lo com socos.
Wilson caiu no chão logo após a facada e morreu em seguida. O acusado fugiu para uma área de mata próxima, mas foi localizado pela polícia pouco depois. Posteriormente, confessou ter sido o autor do golpe que matou a vítima.
A faca usada no crime e as roupas do acusado foram apreendidas e encaminhadas para perícia.
O Ministério Público de Santa Catarina sustenta que o homicídio foi cometido por motivo torpe, já que Wilson apenas tentou impedir que o acusado continuasse agredindo a própria companheira.
Conforme a denúncia, o réu se irritou com a intervenção da vítima, armou-se com a faca e desferiu o golpe que resultou em sua morte, motivado por razões consideradas de pouca relevância.
O documento ainda destaca que Wilson foi atacado de forma inesperada, em um momento em que bebia com o acusado e outras pessoas.
Desarmado e sem imaginar que seria alvo de violência, a vítima foi surpreendida de maneira que tornou impossível qualquer reação ou defesa.
A defesa já apresentou resposta, e o processo aguarda decisão do juiz sobre o envio ao Tribunal do Júri. O acusado segue preso.
