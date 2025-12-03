PRIMEIRA MÃO – Motorista que fugiu após acidente com morte no Limeira, em Brusque, é localizado pela PM

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o motorista do Hyundai Tucson envolvido no acidente que resultou na morte de um motociclista na madrugada de quarta-feira, 3, na rua Alberto Müller, no Limeira, já foi localizado pela Polícia Militar. Ele havia deixado o local após a colisão e foi levado nesta manhã a um hospital para passar por exames.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem, os exames foram necessários por causa das lesões provocadas pelo impacto, para avaliar se ele corre risco e se poderá permanecer preso. A Polícia Civil aguarda os resultados para definir se será possível formalizar a prisão.

Ele estava foragido desde que deixou a cena do acidente sem prestar auxílio aos motociclistas feridos. A fuga foi flagrada por uma câmera de monitoramento instalada na rua do acidente. Ela registrou toda a dinâmica da colisão.

As imagens

As imagens obtidas pela reportagem mostram quando a caminhonete Tucson invade a pista contrária e atinge duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.

O vídeo revela que, ao deixarem o campo da câmera, os motociclistas são atingidos pela caminhonete que vinha no sentido oposto. Com o impacto, as motos são lançadas para o acostamento.

A Tucson capota logo depois. Na sequência, o motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que cai do veículo e foge a pé.

O acidente ocorreu por volta de 5h48. Um dos motociclistas morreu no local. O outro foi socorrido em estado grave.

Vítima identificada

A vítima que morreu foi identificada como Gilson Alves dos Santos. Conforme apuração de O Município, ele tinha 48 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão. Segundo o relatório da ocorrência, Gilson foi encontrado sem vida ainda na pista.

A outra motociclista, uma mulher de 44 anos, sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelas equipes de atendimento.

O motorista da caminhonete, de 29 anos, que aparece nas imagens fugindo do local, sofreu um corte no crânio e também precisou ser levado ao hospital.

Polícia Militar e Polícia Científica estiveram na área para os levantamentos iniciais. A investigação deve considerar as imagens registradas pela câmera.

